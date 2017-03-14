¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡õÆ£¸¶¤µ¤¯¤é¡¼¼Â¼ÌÈÇ±Ç²è¡Ø£³·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Ë¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î2¿Í¤¬Ä©¤à

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Photograph by Takeaki Hanaya
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SAKURA FUJIWARA
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Photograph by Takeaki Hanaya
Styling of Kamiki by Keita Izuka, Fujiwara by Seiko Irobe
Hair & Make-up of Kamiki by Inomata, Fujiwara by Sugo
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Photograph by Takeaki Hanaya
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SAKURA FUJIWARA
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Photograph by Takeaki Hanaya
Styling of Kamiki by Keita Izuka, Fujiwara by Seiko Irobe
Hair & Make-up of Kamiki by Inomata, Fujiwara by Sugo