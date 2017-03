歌手のビヨンセが、男の子の双子を授かっているのではないかと噂されている。

ビヨンセは先月、夫でラッパーのジェイ・Zとの間に双子を妊娠していることを発表。インスタグラムに大きなお腹の写真を公開していた。

そんなビヨンセが現地時間13日に自身のウェブサイトにベロアのタイトな黒のワンピースにニーハイブーツを合わせている写真を公開。耳には大きな円のイヤリングをつけていた。

そして、ファンがこのイヤリングはビヨンセが2008年にリリースした「If I Were a Boy(私が男の子だったら)」のミュージックビデオで着用していたイヤリングと同じだと指摘。ファンは「ビヨンセがIf I Were a Boyのイヤリングをまたつけている……それって彼女が男の子の双子を授かっているってこと??」「ビヨンセは男の子を授かっている……ビヨンセは男の子たちを妊娠している。If I Were a Boyのビデオのイヤリングをつけている」「ビヨンセはイヤリングで赤ちゃんの性別を巧妙に明かすタイプだと思う」と話題にしている。

先月公開された大きなお腹の写真でビヨンセはピンクのリボンのついたブラと水色のパンティーを着用していたため、双子は女の子と男の子ではないかと予想されていた。