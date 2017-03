1000円以下でもおいしくお腹も満たされる！東京都内1000円以下ランチバイキング3選

* ランチバイキング行ってきた〜😋🍴💖 ご飯もデザートも本当に種類が多くて大満足❣️ アイス🍨がブルーシールって所が最高🤘🏼💜💛 #TheBeachTowerOkinawa #サザンダイニング #チュラティーダ #ランチバイキング #毎週木曜日限定スイーツデイ #北谷町美浜 #写真載せるためだけに綺麗に盛り付けた #デザートの時盛り付け関係なしに入れたい放題 #お腹はちきれそう #お昼だからいいよね

