¥é¡¼¥á¥ó´±Î½¤¬ÀäÌ¯¤ÊÅâ¿É»Ò¤ÇÌÜ¤òÀÃ¤Þ¤·¤¿¡¢¿ÀÅÄ¤ÎÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥óÌ£Á¹
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¿ôÂ¿¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î°ìÉÊ¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó´±Î½¤«¤º¤¢¤Ã¤¤£¤³¤ÈÅÄÃæ°ìÌÀ¤µ¤ó¡£¹ë²Ú¼¹É®¿Ø¤Ë¤è¤ë¶½Ì£¿¼¤¤µ»ö¤ò£±ËÜ¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ÆÆÉ¤á¤ë¡¢¤Þ¤°¤Þ¤°¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ömine¡×¤ÇÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¤Î¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Îµ»ö¤«¤éËÜÆü¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤Î¡Ö³ÔÀ¯ÎÉ Ì£Àç¡×¤ÎÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥óÌ£Á¹¡õ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡£º£¤Þ¤Ç12,000ÇÕ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤¿¥é¡¼¥á¥ó´±Î½¤¬¡¢ÀäÌ¯¤ÊÎÌ¤ÎÅâ¿É»Ò¤Ç¡Ö´ã¤¬ÀÃ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¿É¤ß¤ò±é½Ð¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡¢ÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥óÌ£Á¹¤Î¤ªÌ£¤È¤Ï¡©
¡Ú¥é¡¼¥á¥ó´±Î½¤«¤º¤¢¤Ã¤¤£¤ÎÌÍÍ·µ¡Û³ÔÀ¯ÎÉ Ì£Àç Åìµþ¿ÀÅÄÀ¾¸ýÅ¹
³ÔÀ¯ÎÉÌ£ÀçÅìµþ¿ÀÅÄÀ¾¸ýÅ¹@¿ÀÅÄ¤Ë¤Æ¡¢ÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥óÌ£Á¹¡õ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡£
Æ±Å¹¤Ï¡¢ËÜÇ¯£³·î£·Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¤´ÅöÃÏ¥é¡¼¥á¥ó¡ËÀìÌçÅ¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Î£²³¬¡£²°¹æ¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢JR¿ÀÅÄ±ØÀ¾¸ý¤«¤éÅÌÊâ£²Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£
ÂçÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤Æ¤ª¤é¤ºÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Î©ÃÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢£±¹æÅ¹¡ÊÅìµþ¿ÀÅÄÅ¹¡Ë¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤Îº®»¨¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ¤¶ñ¹ç¡£»þ´ÖÂÓ¤µ¤¨¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯ÆþÅ¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ÀÊ¿ô¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Åìµþ¿ÀÅÄÅ¹¤è¤ê¤â¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë½áÂô¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Á¤é¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÂ¤ò±¿¤Ö¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤À¡£
º£²ó»ä¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¡ÖÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥óÌ£Á¹¡×¤Ï¡¢Æ±Å¹¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡£
È¬ÃúÌ£Á¹¤ÎÇ»Ì©¤Ê¤¦¤ÞÌ£¤ËÀäÌ¯¤Ê±öÇß¤ÇÅâ¿É»Ò¤¬¾è¤Ã¤«¤ê¡¢´ã¤¬ÀÃ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¿É¤ß¤ò±é½Ð¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶áÂ×¤¤¤¿¡ÖÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â¿É¤¤¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ï¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ë¤¦¤ÞÌ£¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¡Öµ»¤¢¤ê¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢£±¹æÅ¹¤ÎµÒÆþ¤ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Á¤é¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤¬¼çÂÎ¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¤òÓµ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤Ç·è¤Þ¤ê¤À¡£
¼«¿È¤¬¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤«¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤ßUP¤¹¤ë¡¢ÅÄÃæ°ìÌÀ¤µ¤ó¤Îµ»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼
DATA
³ÔÀ¯ÎÉ Ì£Àç Åìµþ¿ÀÅÄÀ¾¸ýÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡Ê·î¡ÁÅÚ¡Ë11:00¡Á23:30¡¡¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë11:00~22:30
½»½ê¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÃÃÌêÄ®3-3-21 1F
ÄêµÙÆü¡¡Ç¯ÃæÌµµÙ
ÅÄÃæ°ìÌÀ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥é¡¼¥á¥ó´±Î½¤«¤º¤¢¤Ã¤¤£¡Ë
¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
1972Ç¯11·îÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë½é¤á¤Æ¥é¡¼¥á¥óÀìÌçÅ¹¤òË¬¤ì¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢½çÄ´¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Î1995Ç¯¤è¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¿©¤ÙÊâ¤¤ò»ÏÆ°¡£º£¤Ç¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÃµµæ¡×¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¡¢Ç¯´Ö700ÇÕ¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¼Â¿©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¡¼¥á¥ó¾ðÊó¤ò³Æ¼ïÇÞÂÎ¤ËÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤Ù¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÁíÇÕ¿ô¤Ï12,000ÇÕ¤ËµÚ¤Ö¡£Æü¡¹¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢Facebook¡¢Twitter¤ò¸æ»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤°¤Þ¤°¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ömine¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
½ÐÅµ¸µ¡§¤Þ¤°¤Þ¤°¥Ë¥å¡¼¥¹¡ª