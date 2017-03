作り置きおかずを常備して痩せる体質に！どんなメニューがおすすめ？

常備菜post🍽 今週の #家事貯金 ♪ ・ -*-*-*-*-*-*-*-*-*-* ・ 《上段左から》 ・ 1、下味冷凍用の豚ロース(生姜醤油と塩麹) 2、ミニトマト(50度洗い) 3、塩鮭ほぐし身 4、いんげんの胡麻和え 5、刻みネギ 6、味玉 7、カニカマ胡瓜 8、茹でブロッコリー 9、明太子にんじん 10、カボチャと茄子の甘辛炒め 11、大根の肉巻き 12、ひじきとレンコンのマヨポンサラダ 13、ピリ辛チリチキン 14、柚子胡椒の鶏ハム 15、スパイスたっぷりインドチキンカレー 16、こんにゃくピリ辛炒め 17、ブロッコリーとツナとマヨカレーサラダ 18、長芋と枝豆のわさび漬け 19、ほうれん草とにんじんのお浸し ・ -*-*-*-*-*-*-*-*-*-* ・ おはようございます☺︎ 今週の常備菜はお弁当に入れやすい メニューを意識して作ってみました。 長芋のわさび漬け以外は大丈夫そう◎ ・ ・ 今日は私の誕生日。 (36歳、年女🐔) 特別な事をする予定は無いんだけど 息子がパパと相談してサプライズを 用意してくれてるみたいなので楽しみ👐🏻 ・ とはいえ隠しきれない3歳児。 「ママ、おてがみナイショなんだよね〜」👦🏻 ってすぐ言いに来ちゃって バレバレサプライズ(笑) ・ 平凡な毎日だけど キミたちのおかげでママは幸せ☺❤️ ・ 皆さんも良い1日を☺︎ ・ ・ 《常備菜に関してよくある質問はこちら。》 ・ ・ Q、何日くらいで食べますか? → 5日を目処に食べきるようにはしてますが過ぎる事も。最終判断は自分の舌と匂いで。テキトーですみません🙏🏻 ・ Q、保存容器はどこのもの? → ガラス容器はiwakiのフード&レンジパックとIKEA。白い縁の容器は野田琺瑯。 ・ Q、調理時間は? → 2日かけて調理します。おそらくトータル4時間〜5時間くらい (👆今は赤ちゃんが産まれたので、1日かけて空いてる時間にゆっくり作っています) ・ Q、保存は冷蔵か冷凍か? → 基本的には冷蔵してますが、食べ切れないと判断したら冷凍する事も有ります。 ・ ・ #作りおきそうざい #作りおきサラダ #作りおき #作り置き #おかず #作り置きおかず #お惣菜 #日本が元気になるご飯

A post shared by takako (@ya.takaco.ba) on Feb 27, 2017 at 2:45pm PST