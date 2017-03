歌手・倖田來未が2作同時に発売した最新アルバム「W FACE 〜outside〜」と「W FACE 〜inside〜」(ともにrhythm zone/3月8日発売)が、今週発表の最新3月20日付けオリコン週間アルバムランキング(集計期間:3月6日〜12日)において、初登場ワンツーフィニッシュを達成した。



「outside」は発売初週の売上が2.0万(20,246)枚で1位、「inside」は同じく2.0万(20,157)枚で2位を獲得している。



倖田は、5作目のオリジナルアルバム「Black Cherry」(2006年12月発売)以来、9作連続のオリジナルアルバム1位獲得。また倖田のアルバム1位獲得は通算11作目で「WALK OF MY LIFE」(2015年3月発売)が2015年3月30日付けで獲得して以来、2年ぶりとなる。



また、アルバム1位・2位独占は自身初で、故・藤圭子さん(1970年7月27日付けほか ※6週連続『新宿の女/“演歌の星”藤圭子のすべて』と『女のブルース』)、浜崎あゆみ(2007年3月12日付け『A BEST 2 -WHITE-』と『同-BLACK-』)、JUJU(2012年11月19日付け『BEST STORY 〜Life stories〜』と『同〜Love stories〜』)、西野カナ(2013年9月16日付け『Love Collection 〜mint〜』と『同〜pink』)に続いて女性ソロ5人目の達成。オリジナル盤では、前出の藤さんに続き、女性ソロとしては2人目かつ約47年ぶりの快挙となった。



1位を獲得した「W FACE 〜outside 〜」のジャケットでは力強い表情、これに続く『同〜inside〜」では柔和な表情を見せる倖田の、対照的な側面を切り取った2作を貫くコンセプトは「二面性」。2作ともに豪華アーティストとのコラボが実現しており、「outside」ではラッパー・AKLOがゲストボーカルを務めるCupcake、「inside」では、歌手・Charaがサウンドプロデュースを手がけた「My fun」がそれぞれ収録されている。