01.

誰かに好かれようと

頑張らない

02.

「やらなければいけない」

ではなく「やりたい」かどうか

03.

友だちは大切だけど

依存はしない

04.

ワークライフバランスを

しっかりと

05.

「居場所」を

ひとつに特定しない

06.

人生の哲学は

自分で築く

07.

人生に終わりがあることを

わかった上で行動する

08.

考え方ひとつで

現実が変わると信じること

09.

いまを楽しみながらも

夢を忘れない

10.

人を「変えよう」と

思わないこと

