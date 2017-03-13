ÇÐÍ¥ ×¢À¥ÃÒµª¤¬É÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÃµÄå¤ò±é¤¸¤ë¡¢±Ç²è¡ØÃµÄå¤Ï¡¢º£Ìë¤âÍ«Ýµ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¡£¡Ù
3·î4Æü¤«¤é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡ØÃµÄå¤Ï¡¢º£Ìë¤âÍ«Ýµ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¡£¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÃµÄå¡¦¹È°ËÎèÆó¤ò±é¤¸¤¿×¢À¥ÃÒµª¤Ë¡¢º£ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌò¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢ÁêËÀÌò¤ÎÀÄÌÚ¸¼ÆÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ØÃµÄå¤Ï¡¢º£Ìë¤âÍ«Ýµ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¡£¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Ê¹á¤ê¤Î¤¹¤ë±ÇÁüÈþ¤ÎÃæ¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤òÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÉÁ¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëü¥ÃµÄå¥â¥Î¥É¥é¥Þü¥¹¥¤¤Î¥Ä¥Ü¤ò¸«»ö¤Ë¤Ä¤¤¤¿±Ç²è¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÃµÄå¡¦¹È°ËÎèÆó¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤ê¡¢¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÊÜ¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤Á¤ç¤Ã¤Èü¥ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤ü¥ÃË¡£¤½¤ó¤ÊÆñÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÃË¿å¡ª¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÇÐÍ¥¡¢×¢À¥ÃÒµª¤À¡£
¡Ú´ñÌ¯¤ÊÃµÄå¡¦¹È°ËÎèÆó¤ò±é¤¸¤ë¡Û
-±Ç²è¡ØÃµÄå¤Ï¡¢º£Ìë¤âÍ«Ýµ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¡£¡Ù¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õµ¤´¶¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë×¢À¥¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡ã¹È°ËÎèÆó¡ä¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èü¥ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤ü¥¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤È¤â¤ÈµÓËÜ¤Ë¤¢¤ëÆ°ºî¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ÉÁ¼Ì¤Ê¤É¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë´¶³Ð¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
-´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤È¡©
¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃµÄå¤â¤Î¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤éÆÀ¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡£ÃµÄå¤â¤Î¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤³¤«¤é´ÆÆÄ¤ËÂ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤é»ß¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ë¹½¼«Í³¤Ë±é¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢ÎèÆó¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸ýÄ´¤ä½êºî¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î±Æ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
-¤Ê¤ë¤Û¤É¡£°áÁõ¤â¥ì¥È¥í¤Ê±Ñ¹ñ¿Â»ÎÉ÷¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºÇ½é¤Ë°áÁõ¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¡£¥¹¡¼¥Ä¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤âÉáÄÌ¤Î¤À¤È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤È¼«Ê¬¤ÎÃå¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ìÈÖ¥Ï¥Þ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â·ë²ÌÅª¤Ë¼Çµï¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
-¤½¤·¤Æ¡¢ÎèÆó¤¬Éð´ï¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÊÜ¡ª¡¡¤¢¤ì¤Ã¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤ÈµíÄÉ¤¤ÍÑ¤ÎÊÜ¤À¤È¤«¡£
ÉáÄÌ¤ÎÊÜ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï¶¥µ»ÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
-¶¥µ»¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?!
¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Î¶¥µ»ÍÑ¤ÎÊÜ¤ÏÀèÃ¼¤Ë¶âÂ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½Å¤ê¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï´í¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀè¤Þ¤ÇÁ´ÉôÈé¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½½Ê¬´í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
-¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯²ÚÎï¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤«¤Ê¤êÎý½¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
ºÇ½é¤Ëü¥º£²óÃµÄåÌò¤ÇÉð´ï¤ÏÊÜ¤Ç¤¹ü¥¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ïü¥ÊÜ¡©¡©ü¥¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂæËÜ¤ò¸«¤¿¤éÉáÄÌ¤ËÊÜ¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÎý½¬¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡£
-Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æ°²è¤È¤«¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ó¤·Êý¡¢»«¤Êý¤ò¶¥¤¦¶¥µ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á»Ñ¤È¤«¤Ï´ðËÜµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò±Ç²èÍÑ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢º¤¤Ã¤¿¤Î¤¬Îý½¬¾ì½ê¡£²È¤Î¶á¤¯¤È¤«¤Ç¿¶¤ì¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é²È¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÍî¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤ÆÅ¨¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¶õ¤»þ´Ö¤Ë¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç±ä¡¹¤º¤Ã¤È¿¶¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤ëÆüü¥¥Ñ¥Á¥ó¡ª¡ªü¥¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤¤¤¤²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢ü¥¤³¤ì¤À¡ªü¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
-¥³¥Ä¤òÄÏ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
»£±ÆÃæ¡¢´ÆÆÄ¤¬»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹»þ¤Ëü¥°Ò³Å¤Î¥Ñ¥Á¥ó¤¯¤À¤µ¤¤ü¥¤È¤«¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ü¥¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©ü¥¤È¤«¡¢¤³¤Á¤é¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥Ä¤òÄÏ¤ó¤Ç¤«¤é¤Ïü¥¤³¤ì¤Ç°Ò³Å¤Î¥Ñ¥Á¥ó¤À¤Êü¥¤È¤«¡¢ü¥¤³¤ì¤Ç·âÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤Êü¥¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸«¤¨Êý¤ÎÉôÊ¬¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÜ¤ò²ÚÎï¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç´ÆÆÄ¤¬OK½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¡¡¤È¿®¤¸¤Æ¡£
-¤³¤ì¤Ã¤Æ°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤È¥®¥ã¥°¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤âºÇ½é¤Ë±ÇÁü¸«¤¿»þ¤Ëü¥¤³¤ì¥®¥ã¥°¤À¤Êü¥¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
-¤Ç¤â¡¢Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¼«Á³¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤â¤½¤â²¿¤Ç¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Èô¤ÓÆ»¶ñ¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤¬¤»¤á¤®¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÉ½¸½¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤¦¤ó¡¢ºÇ½é¤«¤éü¥¤³¤ì¤Ï¥®¥ã¥°¤À¤«¤éü¥¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÄ©¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ü¥¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤»¤Ê¤¤ãü¥¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿¿·õ¤Ë¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬Ìò¤ÎÃæ¤Ë¤¦¤Þ¤¯ºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
-¤½¤ì¤È¡¢Êª¸ì¼«ÂÎ¤ËÆæ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í¾·×¤ÊÀâÌÀ¤ò¾Ê¤¤¤ÆÃ¸¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Îã¤¨¤ÐÎèÆó¤ÎÉã¿Æ¤¬¼ºí©¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤«¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêËÀ¤Ç¤¢¤êÍÄÆëÀ÷¤Î¾´Æó¤È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤«¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌÀ³Î¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÏÃ¤ÏºÇ½é¤ÎËÜÆÉ¤ß¤ÎÃÊ³¬¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Îã¤¨¤ÐÂ³ÊÔ¤ò¤ä¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Î¿¤Ó¤·¤í¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿¼¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
-¤¢¡¢ü¥¤³¤ì¤ÏÂ³ÊÔ¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Êü¥¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃµÄå¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ¸¤¤¿¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£
¡ÚÁêËÀ¡¦Íõ¾´Æó¤È¤¤¤¦ÃË¡Û
-ÁêËÀ¤Î¡ãÍõ¾´Æó¡äÌò¡¦ÀÄÌÚ¸¼ÆÁ¤µ¤ó¤È¤Ïº£²ó½é¶¦±é¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
-¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ìò¤É¤³¤íÅª¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª¤Êµ÷Î¥¤¬¶á¤¤Â¸ºß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºÇ½é¡¢ÀÄÌÚ¤¯¤ó¤ÎÀ³Ê¤È¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«ÃË¤âÆ´¤ì¤ëÃË¤¯¤µ¤µ¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ìò¤Î¾´Æó¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤´¤¯ÁÇÄ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤°¿®¤¸¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¤Ç¤â¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸ý¤Ë½Ð¤¹¤·¡¢¼Çµï¤Ë¤¹¤´¤¯Ç®¤¯¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ç¡£¶¦±é¤¹¤ëÊý¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¿´¤â¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Îéµ·Àµ¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢ü¥×¢À¥¤µ¤óü¥¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ï¿·¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
-¤Ê¤ó¤À¤«Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ü¥×¢À¥¤µ¤ó¤¬¡ÊÎèÆó¤ò¡Ë±é¤¸¤Æ¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤ÎÆóËçÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤Êü¥¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÌò¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âÀÄÌÚ¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¾´Æó¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤âÉÔËþ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¶¦±é¤À¤±¤É¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸À¤Ç¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡£
-½é¶¦±é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍÄÆëÀ÷£²¿Í¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀßÄê¤ÎÏÃ¤Ï´ÆÆÄ¤ò´Þ¤á¤ÆËÜÆÉ¤ß¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜÈÖ»£¤ëÁ°¤Ë¥Æ¥¹¥È¤È¤«¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤éÊ¬¤«¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
-¸þ¤³¤¦¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤È¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤Î¹Í¤¨Êý¤ä½ÐÊý¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ã¤Æ·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÃæ¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢·ë¹½¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤¹¤´¤¯¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¤«Ç¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀÄÌÚ¤¯¤ó¤â¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ç±é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼çÂê²Î¤Ë½éÄ©Àï¡£²Î¤È±éµ»¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©¡Û
-º£²ó¡¢×¢À¥¤µ¤ó¼«¤é¼çÂê²Î¤â²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢70Ç¯Âå¤Î¥½¥¦¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤ìÉáÄÌ¤ÏÄ¶Æñ¤·¤¯¤Æ²Î¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ä¡Á¡¢¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤âºÇ½é¤Ë¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¾è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Á´Á³»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥É¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼ ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤â¹¥¤¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬²Î¤¦¤È¤Ê¤ë¤È·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¼õ¤±¤ë¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¤ÏµÕ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç²Î¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
-¼ÂºÝ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ïü¥¼«Ê¬¤Î²Î¤Ç¤¹ü¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¡£Ìò¼Ô¤Ê¤Î¤Ç²Î¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²Î»ì¤Ë³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿TAMTAM¤Î¥¯¥í¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¦¡¦¡¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
-¤Á¤Ê¤ß¤ËÉáÃÊ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤Þ¤Ç¤Ï¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤«¡¢¥Þ¥ë¡¼¥ó5¤È¤«¹¥¤¤Ç¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¾ð½ï¤¬°î¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¼ä¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
-¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Wikipedia¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ìËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜÅö¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤ÏÄ°¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Æ¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¹¥¤¤Ç²ÈÄí¤Ç¤è¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÊÌ¾¤È¤«¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¡¦¥Ù¥ó¤Î¡ØÂè¶å¡Ù¤òÉñÂæ¤ÎËÜÈÖÁ°¤ËÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
-¤½¤ì¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
-Âè¶å¤òËÜÈÖÁ°¤ËÄ°¤¯¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²»³Ú¤È±éµ»¤ÇÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡©
¤³¤Î´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢²»³Ú¤Î²Î»ì¤â¥»¥ê¥Õ¤È°ì½ï¤Ç´¶¾ð¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£º£²ó¤Î¡Øcandy lights¡Ù¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç²Î¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤âü¥¥»¥ê¥Õ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æü¥¤Ã¤Æ²»³Ú¤ÎÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤·¤Æ´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¥µ¥é¥Ã¤È²Î¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤È°ì½ï¤Çµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
-º£¸å¤Ï²Î¤Î³èÆ°¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ä©Àï¤äµ¡²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ä¤Í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ØÃµÄå¤Ï¡¢º£Ìë¤âÍ«Ýµ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¡£¡Ù
½Ð±é¡§×¢À¥ÃÒµª¡¢ÀÄÌÚ¸¼ÆÁ¡¢´ßÌÀÆü¹á ¤Û¤«
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§Ý¯°æ¿®ÂÀÏº µÓËÜ¡§·ÑÅÄ½ß ¼çÂê²Î¡§×¢À¥ÃÒµª¡Øcandy lights¡Ù
À½ºî¡§¡ÖÃµÄå¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡Ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿¥¢¥¸¥ó¥³¡¼¥È¡Ë
ÇÛµë¡¦ÀëÅÁ¡§¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
(C)2017¡ÖÃµÄå¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§tantei.united-ent.com
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË½§¤Ë¤Æ¾å±ÇÃæ
TOMOKI HIROSE
×¢À¥ÃÒµª¡¡1987Ç¯2·î14Æü ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÇÐÍ¥¡£¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø»ä¤Î¥Û¥¹¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¡¢¼ç±é±Ç²è¡ØÅ·Çé¤ò¤æ¤é¤¹¡£¡Ù¡Ê16¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥¤¥¸¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ù¡ÊEX/15¡Ë¡¢¡ØÙÝ¾åº£Æü»Ò¤ÎÈ÷ËºÏ¿¡Ù¡ÊNTV/15¡Ë¡¢¡ØÃË¿å¡ª¡Ù¡ÊNTV/17¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥ê¥ë¡ª¡Ù¡ÊNHK/17¡Ë¡£±Ç²è¡Ø¤á¤¬¤ß¤µ¤Þ¡Ù¤¬6·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£
http://ameblo.jp/tomoki-hirose/
¡ØÃµÄå¤Ï¡¢º£Ìë¤âÍ«Ýµ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¡£¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Ê¹á¤ê¤Î¤¹¤ë±ÇÁüÈþ¤ÎÃæ¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤òÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÉÁ¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëü¥ÃµÄå¥â¥Î¥É¥é¥Þü¥¹¥¤¤Î¥Ä¥Ü¤ò¸«»ö¤Ë¤Ä¤¤¤¿±Ç²è¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÃµÄå¡¦¹È°ËÎèÆó¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤ê¡¢¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÊÜ¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤Á¤ç¤Ã¤Èü¥ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤ü¥ÃË¡£¤½¤ó¤ÊÆñÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÃË¿å¡ª¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÇÐÍ¥¡¢×¢À¥ÃÒµª¤À¡£
¡Ú´ñÌ¯¤ÊÃµÄå¡¦¹È°ËÎèÆó¤ò±é¤¸¤ë¡Û
-±Ç²è¡ØÃµÄå¤Ï¡¢º£Ìë¤âÍ«Ýµ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¡£¡Ù¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õµ¤´¶¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë×¢À¥¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡ã¹È°ËÎèÆó¡ä¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èü¥ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤ü¥¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤È¤â¤ÈµÓËÜ¤Ë¤¢¤ëÆ°ºî¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ÉÁ¼Ì¤Ê¤É¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë´¶³Ð¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
-´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤È¡©
¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃµÄå¤â¤Î¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤éÆÀ¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡£ÃµÄå¤â¤Î¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤³¤«¤é´ÆÆÄ¤ËÂ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤é»ß¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ë¹½¼«Í³¤Ë±é¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢ÎèÆó¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸ýÄ´¤ä½êºî¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î±Æ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
-¤Ê¤ë¤Û¤É¡£°áÁõ¤â¥ì¥È¥í¤Ê±Ñ¹ñ¿Â»ÎÉ÷¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºÇ½é¤Ë°áÁõ¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¡£¥¹¡¼¥Ä¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤âÉáÄÌ¤Î¤À¤È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤È¼«Ê¬¤ÎÃå¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ìÈÖ¥Ï¥Þ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â·ë²ÌÅª¤Ë¼Çµï¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
-¤½¤·¤Æ¡¢ÎèÆó¤¬Éð´ï¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÊÜ¡ª¡¡¤¢¤ì¤Ã¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤ÈµíÄÉ¤¤ÍÑ¤ÎÊÜ¤À¤È¤«¡£
ÉáÄÌ¤ÎÊÜ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï¶¥µ»ÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
-¶¥µ»¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?!
¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Î¶¥µ»ÍÑ¤ÎÊÜ¤ÏÀèÃ¼¤Ë¶âÂ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½Å¤ê¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï´í¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀè¤Þ¤ÇÁ´ÉôÈé¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½½Ê¬´í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
-¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯²ÚÎï¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤«¤Ê¤êÎý½¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
ºÇ½é¤Ëü¥º£²óÃµÄåÌò¤ÇÉð´ï¤ÏÊÜ¤Ç¤¹ü¥¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ïü¥ÊÜ¡©¡©ü¥¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂæËÜ¤ò¸«¤¿¤éÉáÄÌ¤ËÊÜ¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÎý½¬¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡£
-Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æ°²è¤È¤«¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ó¤·Êý¡¢»«¤Êý¤ò¶¥¤¦¶¥µ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á»Ñ¤È¤«¤Ï´ðËÜµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò±Ç²èÍÑ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢º¤¤Ã¤¿¤Î¤¬Îý½¬¾ì½ê¡£²È¤Î¶á¤¯¤È¤«¤Ç¿¶¤ì¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é²È¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÍî¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤ÆÅ¨¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¶õ¤»þ´Ö¤Ë¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç±ä¡¹¤º¤Ã¤È¿¶¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤ëÆüü¥¥Ñ¥Á¥ó¡ª¡ªü¥¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤¤¤¤²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢ü¥¤³¤ì¤À¡ªü¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
-¥³¥Ä¤òÄÏ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
»£±ÆÃæ¡¢´ÆÆÄ¤¬»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹»þ¤Ëü¥°Ò³Å¤Î¥Ñ¥Á¥ó¤¯¤À¤µ¤¤ü¥¤È¤«¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ü¥¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©ü¥¤È¤«¡¢¤³¤Á¤é¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥Ä¤òÄÏ¤ó¤Ç¤«¤é¤Ïü¥¤³¤ì¤Ç°Ò³Å¤Î¥Ñ¥Á¥ó¤À¤Êü¥¤È¤«¡¢ü¥¤³¤ì¤Ç·âÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤Êü¥¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸«¤¨Êý¤ÎÉôÊ¬¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÜ¤ò²ÚÎï¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç´ÆÆÄ¤¬OK½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¡¡¤È¿®¤¸¤Æ¡£
-¤³¤ì¤Ã¤Æ°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤È¥®¥ã¥°¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤âºÇ½é¤Ë±ÇÁü¸«¤¿»þ¤Ëü¥¤³¤ì¥®¥ã¥°¤À¤Êü¥¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
-¤Ç¤â¡¢Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¼«Á³¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤â¤½¤â²¿¤Ç¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Èô¤ÓÆ»¶ñ¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤¬¤»¤á¤®¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÉ½¸½¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤¦¤ó¡¢ºÇ½é¤«¤éü¥¤³¤ì¤Ï¥®¥ã¥°¤À¤«¤éü¥¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÄ©¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ü¥¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤»¤Ê¤¤ãü¥¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿¿·õ¤Ë¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬Ìò¤ÎÃæ¤Ë¤¦¤Þ¤¯ºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
-¤½¤ì¤È¡¢Êª¸ì¼«ÂÎ¤ËÆæ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í¾·×¤ÊÀâÌÀ¤ò¾Ê¤¤¤ÆÃ¸¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Îã¤¨¤ÐÎèÆó¤ÎÉã¿Æ¤¬¼ºí©¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤«¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêËÀ¤Ç¤¢¤êÍÄÆëÀ÷¤Î¾´Æó¤È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤«¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌÀ³Î¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÏÃ¤ÏºÇ½é¤ÎËÜÆÉ¤ß¤ÎÃÊ³¬¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Îã¤¨¤ÐÂ³ÊÔ¤ò¤ä¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Î¿¤Ó¤·¤í¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿¼¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
-¤¢¡¢ü¥¤³¤ì¤ÏÂ³ÊÔ¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Êü¥¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃµÄå¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ¸¤¤¿¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£
¡ÚÁêËÀ¡¦Íõ¾´Æó¤È¤¤¤¦ÃË¡Û
-ÁêËÀ¤Î¡ãÍõ¾´Æó¡äÌò¡¦ÀÄÌÚ¸¼ÆÁ¤µ¤ó¤È¤Ïº£²ó½é¶¦±é¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
-¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ìò¤É¤³¤íÅª¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª¤Êµ÷Î¥¤¬¶á¤¤Â¸ºß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºÇ½é¡¢ÀÄÌÚ¤¯¤ó¤ÎÀ³Ê¤È¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«ÃË¤âÆ´¤ì¤ëÃË¤¯¤µ¤µ¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ìò¤Î¾´Æó¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤´¤¯ÁÇÄ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤°¿®¤¸¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¤Ç¤â¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸ý¤Ë½Ð¤¹¤·¡¢¼Çµï¤Ë¤¹¤´¤¯Ç®¤¯¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ç¡£¶¦±é¤¹¤ëÊý¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¿´¤â¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Îéµ·Àµ¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢ü¥×¢À¥¤µ¤óü¥¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ï¿·¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
-¤Ê¤ó¤À¤«Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ü¥×¢À¥¤µ¤ó¤¬¡ÊÎèÆó¤ò¡Ë±é¤¸¤Æ¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤ÎÆóËçÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤Êü¥¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÌò¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âÀÄÌÚ¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¾´Æó¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤âÉÔËþ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¶¦±é¤À¤±¤É¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸À¤Ç¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡£
-½é¶¦±é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍÄÆëÀ÷£²¿Í¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀßÄê¤ÎÏÃ¤Ï´ÆÆÄ¤ò´Þ¤á¤ÆËÜÆÉ¤ß¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜÈÖ»£¤ëÁ°¤Ë¥Æ¥¹¥È¤È¤«¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤éÊ¬¤«¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
-¸þ¤³¤¦¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤È¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤Î¹Í¤¨Êý¤ä½ÐÊý¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ã¤Æ·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÃæ¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢·ë¹½¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤¹¤´¤¯¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¤«Ç¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀÄÌÚ¤¯¤ó¤â¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ç±é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼çÂê²Î¤Ë½éÄ©Àï¡£²Î¤È±éµ»¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©¡Û
-º£²ó¡¢×¢À¥¤µ¤ó¼«¤é¼çÂê²Î¤â²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢70Ç¯Âå¤Î¥½¥¦¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤ìÉáÄÌ¤ÏÄ¶Æñ¤·¤¯¤Æ²Î¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ä¡Á¡¢¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤âºÇ½é¤Ë¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¾è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Á´Á³»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥É¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼ ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤â¹¥¤¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬²Î¤¦¤È¤Ê¤ë¤È·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¼õ¤±¤ë¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¤ÏµÕ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç²Î¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
-¼ÂºÝ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ïü¥¼«Ê¬¤Î²Î¤Ç¤¹ü¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¡£Ìò¼Ô¤Ê¤Î¤Ç²Î¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²Î»ì¤Ë³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿TAMTAM¤Î¥¯¥í¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¦¡¦¡¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
-¤Á¤Ê¤ß¤ËÉáÃÊ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤Þ¤Ç¤Ï¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤«¡¢¥Þ¥ë¡¼¥ó5¤È¤«¹¥¤¤Ç¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¾ð½ï¤¬°î¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¼ä¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
-¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Wikipedia¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ìËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜÅö¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤ÏÄ°¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Æ¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¹¥¤¤Ç²ÈÄí¤Ç¤è¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÊÌ¾¤È¤«¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¡¦¥Ù¥ó¤Î¡ØÂè¶å¡Ù¤òÉñÂæ¤ÎËÜÈÖÁ°¤ËÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
-¤½¤ì¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
-Âè¶å¤òËÜÈÖÁ°¤ËÄ°¤¯¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²»³Ú¤È±éµ»¤ÇÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡©
¤³¤Î´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢²»³Ú¤Î²Î»ì¤â¥»¥ê¥Õ¤È°ì½ï¤Ç´¶¾ð¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£º£²ó¤Î¡Øcandy lights¡Ù¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç²Î¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤âü¥¥»¥ê¥Õ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æü¥¤Ã¤Æ²»³Ú¤ÎÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤·¤Æ´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¥µ¥é¥Ã¤È²Î¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤È°ì½ï¤Çµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
-º£¸å¤Ï²Î¤Î³èÆ°¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ä©Àï¤äµ¡²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ä¤Í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ØÃµÄå¤Ï¡¢º£Ìë¤âÍ«Ýµ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¡£¡Ù
½Ð±é¡§×¢À¥ÃÒµª¡¢ÀÄÌÚ¸¼ÆÁ¡¢´ßÌÀÆü¹á ¤Û¤«
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§Ý¯°æ¿®ÂÀÏº µÓËÜ¡§·ÑÅÄ½ß ¼çÂê²Î¡§×¢À¥ÃÒµª¡Øcandy lights¡Ù
À½ºî¡§¡ÖÃµÄå¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡Ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿¥¢¥¸¥ó¥³¡¼¥È¡Ë
ÇÛµë¡¦ÀëÅÁ¡§¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
(C)2017¡ÖÃµÄå¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§tantei.united-ent.com
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË½§¤Ë¤Æ¾å±ÇÃæ
TOMOKI HIROSE
×¢À¥ÃÒµª¡¡1987Ç¯2·î14Æü ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÇÐÍ¥¡£¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø»ä¤Î¥Û¥¹¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¡¢¼ç±é±Ç²è¡ØÅ·Çé¤ò¤æ¤é¤¹¡£¡Ù¡Ê16¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥¤¥¸¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ù¡ÊEX/15¡Ë¡¢¡ØÙÝ¾åº£Æü»Ò¤ÎÈ÷ËºÏ¿¡Ù¡ÊNTV/15¡Ë¡¢¡ØÃË¿å¡ª¡Ù¡ÊNTV/17¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥ê¥ë¡ª¡Ù¡ÊNHK/17¡Ë¡£±Ç²è¡Ø¤á¤¬¤ß¤µ¤Þ¡Ù¤¬6·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£
http://ameblo.jp/tomoki-hirose/