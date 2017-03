東京大学の女子学生4人からなるチーム「TNyanko Girls」が、近年注目を集めているイベント「South by Southwest (SXSW)」に、猫背改善を目的としたユニークな猫耳グッズ「Neko Electro」を出品、会場で注目を集めています。

東大の女子4人組が開発した「Neko Electro(ネコ・エレクトロ)」は、姿勢改善を促す、猫耳とリボンのついたカチューシャです。装着した状態で猫背になると、猫耳が飛び出すと同時に振動するため、自分だけでなく周囲の人も猫背に気づくという仕組みです。

米メディアMashableが、「悪い姿勢を直すのを手助けするロボット猫耳」と題して、Neko Electroを紹介しています。



レイモンド・ウォン氏は3月10日から19日まで米テキサス州オースティンで開催中のSXSWについて、「以前に比べ、ブランドに侵略されたイメージがあるものの、今も音楽、映画、テクノロジーの奇妙で実験的なものに注目しているところは変わらない」とし、「Neko Electroはオースティン・コンベンション・センターをぶらぶらしている時に出会った、そんな実験的なガジェットのひとつだ。コンセプトはかわいいし、コスプレイヤーにはぴったりだけど、装着するのはちょっと間抜けな感じ」とコメントしています。



Mechanical cat ears that move and vibrate when you start slouching #SXSW #mashsxsw @mashabletech pic.twitter.com/IUSMtg2Rcy

— Raymond Wong (@raywongy) 2017年3月12日