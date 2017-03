ちょうど、ボブとイケメンがいたのでやってみた。『ブルゾンりんこwithB』 #タラレバ #東京タラレバ娘 #東村アキコ #9話まであと3日 #日テレ #ウィズビーって言いたいだけのノリが #こんなことに #本人たちの提案 #即採用 #ブルゾン感とwithB感を探り合う3人 #ちょ待てよ #かわいすぎてしんどい #お願い倫子場所代わって #全女子の心の声 #とりあえず言えるのは #仲が良いってこと #吉高由里子 #坂口健太郎 #鈴木亮平

A post shared by 公式『東京タラレバ娘』 (@tarareba_ntv) on Mar 12, 2017 at 4:06am PDT