01.

ホテルの顔、フロントデスク

02.

客室のルームキー

03.

「喫煙可」の部屋

04.

チェックイン/アウトの

時間のしばり

05.

ドロワー内の「聖書」

06.

客室内の固定電話

07.

毎日の室内清掃

08.

単なる「ベッド」から、

寝るという行為そのものまで

09.

現金での支払い

10.

利用客による評価基準

