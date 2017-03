「熱い飲み物が冷めるのを待ちきれない!」という方に朗報です。今回の記事では、紅茶やコーヒーを早く冷ます簡単な方法を2つ、お伝えします。

1つ目の方法は、ウェブサイトredditにあったglb950さんの質問への答えの1つにあった、メタル製のスプーンを使うやり方です。スプーンを飲み物の中に入れて、熱をとるようにして、しばらくしたら取り出してスプーンを冷まし、また飲み物の中に入れる...という作業を、冷めるまで繰り返します。

もう1つの方法は、同じ質問に対するdahlberg123さんの答えにあった、もう1つカップを持ってきて、ちょうど良い熱さになるまで何度か移し替える、という方法です。この方法は、何回かソーサーに飲み物を入れる方法と似ていますが、ソーサーを使うよりもまわりを汚す可能性が低いです。ただ、カップを使う代償として、ソーサーよりも冷めるまでには時間がかかるかもしれません。

頭の片隅に覚えておいて、機会があったらぜひお試しください。



LPT, If your coffee or tea is too hot|LifeProTips subreddit

Patrick Allan (原文/訳:曽我美穂)