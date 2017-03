さあ今日からまた滋賀ですが🙃 長野ではわすれちゃいけないわたしの愛しの企業がありまして。 伊那食品工業と八幡屋礒五郎。 企業理念、価値観、在り方、、 こんな企業になりたいとおもうのですね😃 人をしあわせな気持ちで満たしてくれる 優しさが滲み出てるんです隠せないというか、、目指したいすがた。 写真は善光寺の門前にある八幡屋礒五郎の配合ブース。 #善光寺近く #八幡屋礒五郎

