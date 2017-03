春水堂Instagram ☺新商品発売☺ * * 本日10/7から台湾式まぜ麺「乾麺」新登場です 🙌🎉 * * スパイスたっぷりの辛味がきいた「麻辣坦々乾麺:マーラータンタンガンメン」と爽やかな塩鶏とパクチーの「塩鶏香菜乾麺:シオドリパクチーガンメン」 😁 * * 単品850円、セット1,100円〜 税抜価格 * * ぜひお召し上がりください😀 * * * #春水堂 #まぜ麺 #乾麺 #パクチー #香菜 #麻辣 #塩鶏 #坦々麺 #季節限定 #タピオカミルクティー#タピオカミルクティー発祥の店 #代官山 #表参道 #六本木 #飯田橋サクラテラス #横浜ポルタ #天神地下街

