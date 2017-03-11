¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ç¿´¤òÄÏ¤à¢öÁÀ¤¤ÊÌ4¤Ä¤Î¡ÉÂè°ì°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¡É¥á¥¤¥¯½Ñ
£´·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Í¤Ï¡¢¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¡×¤Çº£¸å¤Î°õ¾Ý¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤Û¤Ü·è¤Þ¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦Âè°ì°õ¾Ý¤ÏÎÉ¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ªËü¿Í¥¦¥±ÁÀ¤¤¤Ï¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×»ß¤Þ¤ê¡ª
Âè°ì°õ¾Ý¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸¡º÷¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤·¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÎÉ¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÇ¶¯¤Î¿´¤¬¤±¡£¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡×¥¤¥³¡¼¥ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¡Ö¤¤¤¤Í§Ã£¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤¾¤Î½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¤±¤ÉÍê¤ê¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âº¤¤ê¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÁÀ¤¤ÊÌ¡ªÂè°ì°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¡¡¡¡É¿®Íê´¶¡É¤òÆÀ¤¿¤¤¤Ê¤é
³Ø¹»¡¢²ñ¼Ò¤Ë¸åÇÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¼«Ê¬¤âÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¢ö¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¡ÖÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤·¤¿¤¤¥á¥¤¥¯¤Ï¤³¤ì¡ª
Èý¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼ÔÉ÷¤Ë
¥á¥¤¥¯¤Î¤ª¼êËÜ¤ÏÊóÆ»¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤äCA¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢°ì¸«²Ú¤ä¤«¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Ä¤¬¶¯¤¯¡ÉÍê¤é¤ì¤ë¡ÉÂ¸ºß¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢Ê¿¹ÔÈý¤ä²¼¤¬¤êÈý¡¢¤ä¤ä¤Ü¤µ¤Ã¤È¤·¤¿Èý¤Ê¤É¤¬¥È¥ì¥ó¥É·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®Íê´¶¤òÆÀ¤ë¤Ê¤éÃÇÁ³¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÀ°¤¨¤é¤ì¤¿Èý¡£
Èý»³¤ò¤¤Á¤ó¤È¼è¤ê¡¢ÈýÆ¬¤«¤éÈý¿¬¤Ë¸þ¤±¤Æ½ù¡¹¤ËºÙ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈý¤Ë¤·¤Æ¡£Èý¿¬¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÈýÆ¬¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¯¡£ÌÜ¤Î³ÑÅÙ¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÈý»³¤«¤é²¼¤²¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÁÀ¤¤ÊÌ¡ªÂè°ì°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¢¡¡¡ÉÍ§Ã£¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍß¤·¤¤¤Ê¤é
³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¡¢°ú±Û¤·Àè¡¦¡¦¡¦´Ä¶¤ÎÊÑ¤ï¤ë½Õ¤Ï¿·¤¿¤ÊÍ§Ã£ºî¤ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ½»¤àÅÚÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ëÊý¤Ï¡¢£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÍ§Ã£¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ñ¡¼¥ë¤ÊÌÜ¸µ¤È¤×¤Ã¤¯¤ê¥ê¥Ã¥×¤Ç°¦ÕÈ´é¤Ë
¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï°¦ÕÈ¤¬°ìÈÖ¡£¡Ö¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¡×Ê·°Ïµ¤¤ä¶¯¤¹¤®¤ë¸ÄÀ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÉõ°õ¤ò¡£
ÌÜ¸µ¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï°Ï¤Þ¤º¾å¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤òËä¤á¤ëÄøÅÙ¤·¤Æ¡£¥Ñ¡¼¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ë¤ß¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿°¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤ê²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥í¥¹¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤·¤Æ¡£¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ê¤É¡¢¿°¤Î¤â¤È¤â¤È¤Î¿§Ì£¤Ë¤ä¤ä·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î¿§Ì£¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁÀ¤¤ÊÌ¡ªÂè°ì°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¥á¥¤¥¯£¡¡Îø¤Î¡ÉËÜÌ¿¸õÊä¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥â¥Æ¥á¥¤¥¯¡×¤ò»Ü¤·¤ÆÁ´ÃËÀ¥¦¥±¤òÁÀ¤¦¤È¡¢³Î¤«¤Ë¡ÖÀ¼¤«¤±¤é¤ìÎ¨¡×¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÌ¿¸õÊä¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¤¹¤°¤Ë¤ªÍ¶¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¦¡¦¡¦¡£¤½¤ÇËÜÌ¿¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤Ð¡ª¡ª
Ç»Ì©¥ê¥Ã¥×or¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥á¥¤¥¯¤Ç¼«¿®¤ÎÉ½¾ð¤ò
ËÜÌ¿½÷À¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢Õ»¤Ó¤Ê¤¤¡¦¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤¬°ìÈÖ¡ª¡ª¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤ÏÍî¤È¤»¤Ê¤¤¡×¤¯¤é¤¤¤Ç¤Á¤ç¤¤¤ÉÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤ä¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê¤É¤ÎÇ»Ì©¤Ê¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤ä¡¢¥á¥¤¥¯Á´ÂÎ¤Î¿§Ì£¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ½¾ð¤òºî¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È¿¶Éñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÇÉ¼ê¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î½÷À¤ò¹¥¤àÃËÀ¤Ë¤ÏÇ»Ì©¥ê¥Ã¥×¡£À¶Á¿¤Ê½÷À¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤ò¹¥¤àÃËÀ¤Ë¤Ï¿§Ì£¤òÍÞ¤¨¤¿¥á¥¤¥¯¡£¤È¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤ò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¨¤Æ¡ÖÃË¥¦¥±¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤Ê¥á¥¤¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌËÜÌ¿¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÈÖ³°ÊÔ¡§¸ýÀâ¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é
¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥×¥é¥¹¤Î°õ¾Ý¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æü¤À¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½÷¤Î»Ò¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¹ç¥³¥ó¤ä°û¤ß²ñ¤Ç¡¢¸ýÀâ¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤Æü¤Ë¤¹¤ëÊÉ¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤Æ»þ¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¸¥¢¥¤¤ä¥«¥é¡¼¥¢¥¤¤Ç¹¶¤á¤ë
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢½÷Í§Ã£¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤±¤ì¤É¤âÃËÀ¤Ë¤Ï¡Ö¸ÄÀÅª²á¤®¤ë¡×¤ÈÀþ¤ò°ú¤«¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉºÇÀèÃ¼¤Î¥á¥¤¥¯¤¬Âç³èÌö¡£
¡Ö°ìÈÕÍ·¤ÓÌÀ¤«¤·¤¿¸å¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Þ¥Ã¥¸¥¢¥¤¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢½©Åß¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¹ÔÃæ¡£ÌÜ¼þ¤ê¤ò°Ï¤ó¤Ç¥º¥Þ¥Ã¥¸¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¡Ö¶¯¤¤½÷¡×¤Î¤¤¤Ã¤Á¤ç¤¢¤¬¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½Õ¤Î¥«¥é¡¼¥á¥¤¥¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Û¾ï¤ËÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë½Õ¤é¤·¤¤¿§Ì£¤ò¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¹¤²¤Æ¤â¤è¤·¡£2¿§°Ê¾å¤Î¥«¥é¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÄÀ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤â¤è¤·¡£³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ì°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î°ìÇ¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤è¤¦¢ö
º£Æü½é¤á¤Æ²ñ¤¦Áê¼ê¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤äÁê¼ê¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤âÊÑ²½¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î»Ñ¤Ç¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ò¤·¤Æ¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î´Ø·¸À¤òÁê¼ê¤ÈÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©