¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¡¼¥á¥ó! ÄêÈÖ¿Íµ¤¡õ¸ÄÀÇÉ¿·ºî¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð
´¨¤¤»þ´ü¤ÏSA¡¦PA¥°¥ë¥á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤¬¿Íµ¤¡ª ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤ÏNEXCOÅìÆüËÜ¤ÎSA¡¦PA¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë2016Ç¯12·î¤Î¥é¡¼¥á¥óÈÎÇä¿ô¥Ù¥¹¥È3¡õ¤ª¤¹¤¹¤á¿·ºî¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯12·îSA¡¦PA¥é¡¼¥á¥óÇä¤ê¾å¤²¥Ù¥¹¥È3¡ª
¡ÚÂè1°Ì¡Û
ÅìËÌÆ» º´ÌîSAå
º´Ìî¥é¡¼¥á¥ó ¡Ê650±ß¡Ë
º´Ìî¥é¡¼¥á¥óÆÈÆÃ¤ÎÊ¿ÂÇ¤Á½Ì¤ìÌÍ ¤ÈÀ¡¤ó¤À¥¹¡¼¥×¤¬¿Íµ¤¤Î°ìÉÊ¡£
¡ÚÂè2°Ì¡Û
¾ïÈØÆ» Pasar¼éÃ«ç
¤é¡¼¤á¤ó ¡Ê800±ß¡Ë
¤»¤¿¤¬²°¤ÎÇ»¸üµû²ð¥¹¡¼¥× ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥ó¡£
¡ÚÂè3°Ì¡Û
·÷±ûÆ» ¾Ô³÷PA(½¸Ìó)
¥¬¥ó¥¸¥ã¥é¡½¥á¥ó ¡Ê730±ß)
¾ßÌý¤È¤ó¤³¤Ä¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¤¬ ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥é¥¤¥È¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¡£
SA¡¦PA¿·ºî¥é¡¼¥á¥ó¾ðÊó
¡Ú¤½¤Î1¡Û
Æ»±ûÆ»ÎØ¸üPAå
ºú¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó (980±ß)
¡Öºú¾ßÌý¡×¤òÄ´¹ç¤·¤¿ÆÃÀ½¥¹¡¼¥× ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¡¼¥á¥ó¡£
¡Ú¤½¤Î2¡Û
ÅìËÌÆ» ±©À¸PAå¡Öµ´Ê¿¹¾¸Í½è¡×
³¤Ï·±ö¥ï¥ó¥¿¥óÌÍ (1090±ß)
±ö¥À¥ì¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¿É¤Í¤®¤ä´Å³¤Ï· ¥ª¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³¤Ï·¤Å¤¯¤·¤Î°ìÉÊ¡£
¡Ú¤½¤Î3¡Û
¾ïÈØÆ» Pasar¼éÃ«å
¥¬¥ÄÀ¹ÆÃÀ½¤È¤ó¤³¤Ä ¡Ê1100±ß)
¤â¤ä¤·¤ËÊ¬¸ü¤¤¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤¬¾è ¤Ã¤¿ËþÊ¢´¶´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î°ìÉÊ¡£
¡Ú¤½¤Î4¡Û
ÅìËÌÆ» Pasar±©À¸ç
¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Þ¤¼ÌÍ ¡Ê880±ß)
¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ò»È¤Ã¤¿ºÌ¤êÁ¯¤ä ¤«¤Ê¡Ö¤Þ¤¼ÌÍ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤Î5¡Û
ÅìËÌÆ» º´ÌîSAç
Åâ¿É»ÒÌÍ¤Î¤Á¤ç¤¤¿ÉÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó (972±ß)
Åâ¿É»ÒÌÍ¤ÈÌ£Á¹¥¹¡¼¥×¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥³¥é ¥Ü¥ì¡½¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡Ê3·î15Æü¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¡Ë¡£
¡Ú¤½¤Î6¡Û
´Ø±ÛÆ» ¹âºäSAç
Ç»¸ü¥³¥¯¸ÕËãÃ³¡¹ÌÍ (880±ß)
ÆÃÀ½¤Î¼ÇËã¾ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥³¥¯ ¤È»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿°ìÉÊ¡£
¡Ú¤½¤Î7¡Û
ÅìËÌÆ» Ê¡Åç¾¾ÀîPAå
¥Û¥ë¥â¥óÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó (800±ß)
¼«Ëý¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¤Î¤»¤¿Ì£Á¹¤Å¤¯ ¤·¤ÎÀäÉÊ¥é¡¼¥á¥ó¡£
¢¨¿·ºî¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡½Õ¤Ë¶á¤Å¤¾¯¤·¤º¤ÄÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤¤¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª SA¡¦PA¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£