ドラマ『ゲットダウン』パート2のビジュアルと予告編が公開された。『ゲットダウン』は、『ムーラン・ルージュ』『華麗なるギャツビー』のバズ・ラーマン監督と、妻で衣装デザイナーのキャサリン・マーティンによる初のドラマシリーズ。ヒップホップ黎明期のニューヨークを舞台に、ブロンクスの若者たちが音楽にかける青春や恋を描く。劇中にはGrandmaster FlashやKool Hercといった実在の人物も登場し、ナレーションとラップ監修はNasが担当している。パート2は4月7日からNetflixで全世界で同時配信される予定だ。公開されたビジュアルでは、ジャスティス・スミス演じる主人公エゼキエル、ヘリゼン・グアルディオラ演じるヒロインのマイリーン、さらに劇中のヒップホップユニットThe Get Down Brothersの面々の姿が確認できる。予告編では家族や仲間、音楽や将来への展望など、様々な葛藤やトラブルに巻き込まれながらもステージに立つThe Get Down Brothers、マイリーンらの姿が映し出されている。