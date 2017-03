キノフィルムズの2017年〜2018年のラインナップ発表会が9日に都内で行われ、実写版『パディントン』の続編が来年1月に日本公開されることなどが発表された。『ハリー・ポッター』シリーズなどでも知られる同作のプロデューサー、デヴィッド・ハイマンも来日し、「前作と同じハートと温かさ、ユーモアがありつつ、アクションやキャストはよりパワーアップしています」と見どころを笑顔でアピールした。

続編『パディントン2』で描かれるのは、ロンドンでの生活にも慣れた紳士なクマ、パディントンの姿。叔母の誕生日にすてきな飛び出す絵本をプレゼントしたいと考え、たくさんのアルバイトに打ち込むパディントンだが、この絵本がきっかけで強盗容疑をかけられ刑務所に入れられてしまうことに。パディントンの声を務めたベン・ウィショーをはじめとした主要キャストが続投しているほか、パディントンを罠にはめようとする落ち目の俳優役でヒュー・グラント、刑務所仲間役でブレンダン・グリーソン(『ハリー・ポッター』シリーズの“マッド-アイ”・ムーディ役など)も新たに出演する。

ハイマンは「前作は“異なる相手を受け入れること”についての話でしたが、本作では人のいい面を見ることの大切さ、コミュニティーの重要性を描いています」と続編のテーマを説明。「笑って、泣いて、心を動かされる、パディントンの冒険を楽しんでください」と呼び掛けた。

このほかラインナップに含まれているのは、コリン・ファース主演&『博士と彼女のセオリー』監督で、未経験で世界一周ヨットレースに挑んだ実業家の実話を映画化した『ザ・マーシー(原題)』、『ターミネーター2』の3D版、エル・ファニングがバレリーナを目指す少女の声優を務めたCGアニメーション『バレリーナ(原題)』、ビル・ナイ出演の『ゼア・ファイネスト(原題)』、ジェシカ・チャステインが敏腕ロビイストにふんした『ミス・スローン(原題)』、ジェイミー・フォックス主演のアクションスリラー『スリープレス(原題)』、芸術家ジャコメッティを描く『ファイナル・ポートレート(原題)』、リュック・ベッソン監督のスペースオペラ『ヴァレリアン・アンド・ザ・シティ・オブ・ア・サウザンド・プラネッツ(原題)』など。

スイス実写版「ハイジ」、トラン・アン・ユン監督の『エターニティ(原題)』、カトリーヌ・ドヌーヴ&カトリーヌ・フロ共演の『ザ・ミッドワイフ(原題)』、フランスのベストセラー小説を基に12歳の少年少女の恋を描く『ハートストリングズ(原題)』、視力をほとんど失いながらもホテルマンになる夢を追いかけた青年の実話を基にしたドイツ映画『マイ・ブラインド・デイト・ウィズ・ライフ(原題)』と国際色も豊か。邦画では河瀬直美監督の『光』、綾野剛主演作『武曲 MUKOKU』、オダギリジョーが全編スペイン語に挑んだキューバとの合作映画『エルネスト』、村上虹郎主演の『二度めの夏、二度と会えない君』などがある。(編集部・市川遥)

キノフィルムズ2017年〜2018年のラインナップは以下の通り

『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』2017年3月31日公開

『光』2017年5月27日公開

『武曲 MUKOKU』2017年6月公開

『パトリオット・デイ』2017年6月9日公開

『ハクソー・リッジ』2017年6月24日公開

『ターミネーター2:ジャッジメント・デイ3D(原題) / Terminator 2: Judgment Day 3D』2017年8月公開

『バレリーナ(原題) / Ballerina』2017年8月公開

『ハイジ(原題) / HEIDI』2017年夏公開

『エルネスト』2017年10月公開

『二度めの夏、二度と会えない君』2017年秋公開

『エターニティ(原題) / Eternity』2017年秋公開

『ゼア・ファイネスト(原題) / Their Finest』2017年秋公開

『ミス・スローン(原題) / Miss Sloane』2017年秋公開

『スリープレス(原題) / Sleepless』2017年秋公開

『ザ・ミッドワイフ(原題) / The Midwife』2017年冬公開

『ハートストリングズ(原題) / Heartstrings』2017年冬公開

『パディントン2』2018年1月公開

『ファイナル・ポートレート(原題) / Final Portrait』2018年春公開

『ヴァレリアン・アンド・ザ・シティ・オブ・ア・サウザンド・プラネッツ(原題) / Valerian and the City of a Thousand Planets』2018年公開

『ザ・マーシー(原題) / The Mercy』2018年公開

『マイ・ブラインド・デイト・ウィズ・ライフ(原題) / My Blind Date with Life』2018年公開