ÉáÄÌ¤Î¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡ª½÷»Ò¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡È¥Í¥ª¤Ö¤ê¤Ã»Ò¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£¤Þ¤Ç¤Î¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ÃËÀ­¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÎÉ¤¤´é¤ò¤·¤Æ¡¢½÷À­¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÎä¤¿¤¤´é¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Æ±À­¤«¤é¸«¤ë¤È¤¤¤ï¤æ¤ë·ù¤Ê¥ª¥ó¥Ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢¡È¥Í¥ª¤Ö¤ê¤Ã»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷À­¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹«¤Ç±½¤Î¡È¥Í¥ª¤Ö¤ê¤Ã»Ò¡É¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê½÷À­¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¡ü¡Ê1¡ËÃËÀ­¤Ë¤â½÷À­¤Ë¤âÆ±¤¸ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤¹¤ë

¡ØÃËÀ­¤Ë¤À¤±¤Ö¤ê¤Ã¤³¤·¤Æ¤ë¤È¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î¤³¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢½÷À­¤Ë¤â¤Ö¤ê¤Ã¤³¤·¤Æ¤ë¤È¤Ê¤ó¤«¤â¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¯»×¤¨¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡©ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¹¥´¶¤â¤Æ¤ë¡Ù¡Ê33ºÐ½÷À­¡¿ÃÏÊý¸øÌ³°÷¡Ë

¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÃËÀ­¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤«¤ï¤¤¤³¤Ö¤Ã¤Æ¡¢½÷À­¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÊÂÖÅÙ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¥Í¥ª¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ­¤ÎÁ°¤Ç¤â½÷À­¤ÎÁ°¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡È¤Ö¤ê¤Ã»Ò¡É¤Ö¤ê¤ò¾ï¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃË½÷Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯Æ±¤¸ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À­¤«¤é·ã¤·¤¯·ù¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¡ü¡Ê2¡Ë¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ê¤¤

¡Ø¼å¤µ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡£°¦¤µ¤ì¤ë¥­¥ã¥é¤À¤È»×¤¦¡Ù¡Ê28ºÐ½÷À­¡¿À½Ìô¹©¡Ë

¤«¼å¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤ÆÃËÀ­¤Îµ¤¤ò°ú¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤Ö¤ê¤Ã»Ò¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¼å¤¤½÷¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÏÆ±À­¥¦¥±¤¬ºÇ°­¤Ç¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¥Í¥ª¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ï¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤­¤ÊÂÖÅÙ ¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤­¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¡×¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¼å¤¤½÷¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Þ¤»¤ó¡£

¡ü¡Ê3¡Ë¿Í¤Î°­¸ý¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤

¡ØÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢°­¸ý¤È¤«¿Í¤ò¤ª¤È¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤»Ò¤À¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ù¡Ê36ºÐÃËÀ­¡¿¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë

º£¤Þ¤Ç¤Î¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ï¡¢ÃËÀ­¤ÎÁ°¤Ç¤Ï°­¸ý¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ±À­¤ÎÁ°¤Ï°­¸ý¤ò¸À¤¤¤Þ¤¯¤ê¡£
¤·¤«¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î½÷À­¤ò½³Íî¤È¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î½÷À­¤ÎÉ¾È½¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤Ë¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥Í¥ª¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ï¡¢°­¸ý¤ò¸À¤ï¤º¤à¤·¤íÀ­ÊÌ¤Ë¸Â¤é¤ºÁê¼ê¤Î¤¤¤¤½ê¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éË«¤á¤Þ¤¯¤ê ¤Þ¤¹¡£
°ÛÀ­¤Ë¤âÆ±À­¤Ë¤â¹¥¤«¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¡ü¡Ê4¡Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë²Ä°¦¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë

¡Ø¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ã±½ã¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¬¹¥¤­¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¥¤¥ä¥ß¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡Ù¡Ê27ºÐ½÷À­¡¿»öÌ³¡Ë

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÃËÀ­¤Ë¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤Î²Ä°¦¤µ¡É¤·¤«½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Í¥ª¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ï¡¢ÃËÀ­¥¦¥±¤Î¤¹¤ë²Ä°¦¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬²Ä°¦¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê½÷À­¥¦¥±¤¹¤ë²Ä°¦¤µ ¤âÆ±»þ¤Ëµá¤á¤Þ¤¹¡£

¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤ë¡È²Ä°¦¤µ¡É¤ò¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÄÉµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±À­¤«¤é¸«¤Æ¤â·ùÌ£¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¡ü¡Ê5¡Ë½÷À­¤ÎÍ§Ã£¤¬Â¿¤¤

¡Ø¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ã¤Æ½÷À­¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£À­³Ê¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢½÷À­Í§Ã£¤â¤ª¤ª¤¤¤Î¤«¤Ê¡Á¤È¡Ä¡Ä¡ª¡Ù¡Ê35ºÐÃËÀ­¡¿´ë²è±Ä¶È¡Ë

º£¤Þ¤Ç¤Î¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ï¡¢ÃËÀ­¥¦¥±¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢Æ±À­¤ÎÍ§Ã£¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Í¥ª¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ï½ã¿è¤Ë¡È²Ä°¦¤µ¡É¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À­¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤â¾å¡¹¡£

Æ±À­¤ÎÍ§Ã£¤Î¤³¤È¤â¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈË«¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À­¤ÎÍ§Ã£¤¬¼«Á³¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

----------

¿·¤·¤¤¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Î¥«¥¿¥Á¤Ç¤¢¤ë¡È¥Í¥ª¤Ö¤ê¤Ã»Ò¡É¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Æ¤â¤Á¤Ã¤È¤â·ù¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡ª

¤à¤·¤í¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤Î²Ä°¦¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤Þ¤¹¡£

¡ü¥é¥¤¥¿¡¼¡¿makirin¡ÊÎø°¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë