¥ä¥Þ¥È¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤¿¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¡µð³ÛÌ¤Ê§¤¤»Ä¶È¤ËÇÛÁ÷ÎÁÃÍ¾å¤²
ÂðÇÛÊØÂç¼ê¤Î¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤¬Á´¹ñÌó5Ëü4000¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È±Ä¶È½ê¤ÎÆâ¶Ð¿¦°÷Ìó4000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÌ¤Ê§¤¤¤Î»Ä¶ÈÂå¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Î»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ä¥Þ¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤ò´Þ¤àÌó7Ëü¿Í¤Î¼Ò°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ä¥Þ¥È¤ÏÂðÇÛÊØ¤Î´ðËÜ±¿ÄÂ¤ò¡¢2017Ç¯9·îËö¤ò¤á¤É¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¸¡Æ¤¤â»Ï¤á¤¿¡£Âçµ¬ÌÏÄ´ºº¤ÇÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Îµð³Û¤ÎÌ¤Ê§¤¤»Ä¶ÈÂå»ÙÊ§¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂðÇÛ»ö¶È¤ÏÂç¤¤Ê¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Îµð¿Í¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÃë¿©»þ´Ö¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥ä¥Þ¥È¤ÎÌäÂê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÎÉáµÚ¤ÇÂðÇÛÊØ¤¬µÞÁý¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤é¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¡£Ì¤Ê§¤¤³Û¤Ï£±¿ÍÅö¤¿¤ê100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£²ñ¼ÒÂ¦¤ÏÌ¤Ê§¤¤¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð»Ä¶ÈÂå¤ò»Ùµë¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢´û¤ËÏ«»È¤¬¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÙÊ§Áí³Û¤Ï¿ôÉ´²¯±ßµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤ÎÌäÂê¤ÎÄ¾ÀÜ¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Î²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î»ÙÅ¹¤¬2016Ç¯8·î¡¢²£ÉÍËÌÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤«¤éÏ«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤ÇÀ§Àµ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¡£´«¹ð¤Ï¡¼Ò°÷¤¬µÙ·Æ»þ´Ö¤òË¡ÄêÄÌ¤ê¼èÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¢»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÂ¶â¤¬½½Ê¬¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
Åö»þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»ÙÅ¹¤Î2¿Í¤Î30Âå¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡Ö²ÙÊª¤Î¿ôÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢Ãë¿©»þ´Ö¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÇÛÃ£»þ´Ö¤ò´ÉÍý¤¹¤ë·ÈÂÓÃ¼Ëö¤Î²ÔÆ¯»þ´Ö¤ÇÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇÛÃ£½ªÎ»¸å¤ÎÍâÆü¤Ø¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤É¤¬Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Þ¥È¤Ïº£²ó¡¢¤³¤Î´«¹ð¤ò¼õ¤±¡¢Èó¤òÇ§¤á¤ÆÁ´¼Ò¤ÇÁíÅÀ¸¡¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÇÛÁ÷¡¢2013Ç¯¤Ëº´ÀîµÞÊØ¤«¤é¥ä¥Þ¥È¤Ë
¥ä¥Þ¥È¤ò¡ÖÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤À¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï2013Ç¯¡¢º´ÀîµÞÊØ¤«¤é¥ä¥Þ¥È¤ËÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¸µ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥ó¥ä¥Þ¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡¢°ìµó¤Ë»Å»ö¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤Ï²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î»ÙÅ¹¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤ÎÀ§Àµ´«¹ð¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥È¤Ïº£Ç¯1·î¤«¤é¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢±Ä¶È¸½¾ì¤Î´ÉÍý¼Ô¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤é¼Ò°÷¤ËÌÌÀÜ¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢µÞÁý¤¹¤ë²ÙÊª¤Î½¸ÇÛ¤Ç¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ì¤ëÊýºö¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢Ï«Æ¯¼ÂÂÖ¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£
²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â±Ä¶È¸½¾ì¤Î´ÉÍý¼Ô¤¬·îËö¤Ë¼Ò°÷¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤Î²þ¤¶¤ó¤ò¶¯¤¤¤ë¤È¤«¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÂÂÖ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Î»Ä¶ÈÂåÌ¤Ê§¤¤¤ÏÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£Ï«Æ¯¼ÂÂÖ¤ÎÄ´ºº¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÏ«»È¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬¿©¤¤°ã¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂðÇÛÊØ¤Î´ðËÜ±¿ÄÂ°ú¤¾å¤²¤Î¸¡Æ¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ä¶È¼ÂÂÖ¤ÎÉ¬Á³¤Îµ¢·ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤ÉÂðÇÛÊØ¤Î²ÙÊª¤¬µÞÁý¤·¡¢¿Í·ïÈñ¤¬¤«¤µ¤à¤Ê¤É·Ð±Ä¤Î°µÇ÷Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¼è°·¸Ä¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂðÇÛÊØ»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÈË¡¿Í¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë´ðËÜ±¿ÄÂ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£´ðËÜ±¿ÄÂ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï1990Ç¯°ÊÍè¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥ä¥Þ¥È¤ÎÂðÇÛÊØ¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤ÉË¡¿Í¤È¤Î·ÀÌó¤¬9³ä¤òÀê¤á¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Ê¤É¸Ä¿ÍµÒ¤Ï1³ä¡£Ë¡¿Í·ÀÌó¤Î´ðËÜ±¿Å¾¤Ï¼è°·¸Ä¿ô¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ³ä°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï´ðËÜÎÁ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤ÉÂç¸ý¤ÎË¡¿Í¸ÜµÒ¤È¸ò¾Ä¤·¡¢³ä°úÎ¨¤ò°ú¤²¼¤²¤ëÊý¸þ¤Ç¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ë¡£´ðËÜÎÁ¶â¤Î°ú¤¾å¤²Éý¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢º£¸å¤Î¸¡Æ¤²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¡ÖÇÛÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡×¡ÖÂ¨ÆüÇÛÃ£¡×¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤Ë´·¤ì¤¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÉéÃ´¤òÇ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£