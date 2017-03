♥映画「兄こま」出演

【片寄涼太/モデルプレス=3月9日】GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太さんが、モデルプレス編集部にやって来ました!6月30日公開の映画「兄に愛されすぎて困ってます」(以下:兄こま)に出演する片寄さん。同作は、小学館「Sho-Comi」にて連載中の夜神里奈作・同名少女マンガを、実写映画化。いつも自分のことを第一に想ってくれて、守ってくれるオトナな年上イケメン“兄系イケメンズ”たちが次々と登場する、甘く切なく少しキケンな“愛されすぎラブストーリー”で、告白12連敗中の恋に恋する女子高生・橘せとかを主演の土屋太鳳さん、実は誰よりも妹想いのイケメン兄・橘はるかを片寄さん、初恋の相手の“毒舌なセレブ研修医”芹川高嶺を俳優の千葉雄大さんが演じます。180cmの長身に小さな顔、そして甘いマスク…オーラ全開の片寄さんは、元気いっぱいに「お邪魔しまーす!!」と登場。モデルプレススタッフに、「兄こま」チラシを手渡ししてくださいました。一人ひとり名前を聞くなど、丁寧な対応にスタッフ一同感激!外見も内面も、そのイケメンぶりに胸キュンの連続でした!!終了後、あまりのカッコ良さにスタッフが緊張していたことを伝えると「本当ですか!?たくさん話しかけてしまいました…大丈夫でした?(笑)」と片寄さん。さらに、「せっかくなので、デスクに座って写真撮りたかったですね!『片寄涼太はどこでしょう!』って」とアイデアも。とっても嬉しい提案ですが、どこにいてもバレてしまうのでは…?「派手な格好してますもんね。オフィスだと、こういう格好の人はいないですよね」とキラキラ笑顔。片寄さん、違います!そのオーラは、きっとどんな格好でもダダ漏れです…!!片寄さんにとって、映画初出演となる「兄こま」。俳優としての活躍ぶりからも、目が離せません!(modelpress編集部)1994年8月29日生まれ、大阪府出身。2010年に行われた「VOCAL BATTLE AUDITION 2 〜夢を持った若者達へ〜」への参加をきっかけにGENERATIONS from EXILE TRIBEの候補生に選ばれ、2012年正式メンバーに決定。同年11月21日、シングル「BRAVE IT OUT」でメジャーデビューを果たす。俳優デビューは2014年7月期連続ドラマ「GTO」(関西テレビ)。6月30日公開の映画「兄に愛されすぎて困ってます」が映画初出演。監督:河合勇人脚本:松田裕子原作:夜神里奈「兄に愛されすぎて困ってます」(小学館「Sho-Comi」連載中)出演:土屋太鳳、片寄涼太 (GENERATIONS from EXILE TRIBE)、千葉雄大 、草川拓弥(超特急)、杉野遥亮 ほか4月12日(水)より、毎週水曜深夜 日本テレビにて放送※札幌テレビ、ミヤギテレビ、静岡第一テレビ、中京テレビ、読売テレビ、広島テレビ、福岡放送でも放送決定<ストーリー>告白12連敗中で全くモテない女子高生・橘せとか(土屋太鳳)は、恋に恋するちょっと恋愛体質な女の子。そんなせとかをずっと見守ってきたのは、ヤンキー系でクールだけど実は誰より妹想いなイケメン兄・橘はるか(片寄涼太)。2人は血がつながっていない兄妹だけど、その事実を知っているのは兄のはるかだけ。そんな中、せとかの同級生で癒し系ヘタレ男子な国光(杉野遥亮)の兄であり初恋の相手、超毒舌なセレブ研修医・芹川高嶺(千葉雄大)が数年ぶりに現れて、せとかに急接近!さらに、いつも甘い言葉でせとかをお姫様扱いしてくれる年上の先輩・美丘千秋(草川拓弥)まで現れ、突如訪れた人生初のモテキにせとかは戸惑いを隠せず…!?