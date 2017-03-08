長友に酒井、アンリなど…バルサの大逆転に対するサッカー界の反応まとめ

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8日に行われたUEFAチャンピオンズリーグのRound of 16、2ndレグ。

1stレグを0-4で落としながらも、バルセロナは試合終盤に立て続けにゴールを奪い、世紀の大逆転でPSGに勝利した。

サッカー史に残る大逆転劇となったこの試合。Twitter上では様々なフットボーラーや関係者が興奮の様子を綴っていた。その反応を見ていこう。

長友 佑都（インテル）

酒井 高徳（ハンブルガーSV）

やばい…凄すぎ… Unglaublich...Team Spirit... #championsleague #barcelona #paris #amazing #this #is #why #we #love #football
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岩渕 真奈（バイエルン・レディース）

田中 順也（ヴィッセル神戸）

菅原 慎吾（J SPORTSプロデューサー）

この試合をカンプ・ノウで見ていた日本人が、『J SPORTS』の菅原慎吾氏。「Foot!」でもお馴染みのプロデューサーだ。

エイドゥル・グジョンセン（元バルセロナ）

「私は昨日の記者会見で、ルイス・エンリケ監督が『もしPSGが4点を取れるなら、我々は6点を取れる！』と話していたのを見た。彼はクレイジーだと思っていたけどね」

ティエリ・アンリ（元バルセロナ）

ルーカス・ポドルスキ（今夏、ヴィッセル神戸に加入）

ジョゼップ・グアルディオラ（元バルセロナ監督）

バルセロナ

バルセロナの公式Twitterは試合後、こんな投稿をしていた。「カーディフに我々は向かっている」という文字も。

シャキーラ（ジェラール・ピケの妻）

「なんて瞬間なの！サッカーはどれほど美しいんだ」

英国『BT Sport』のスタジオで試合の行方を見守っていたギャリー・リネカー、リオ・ファーディナンド、スティーヴン・ジェラード、マイケル・オーウェンも思わずこの興奮ぶり…。

逆転直後、カンプ・ノウのメディアボックスはこんな雰囲気に。