長友に酒井、アンリなど…バルサの大逆転に対するサッカー界の反応まとめ
【速報】バルサ、サッカー史に残る「奇跡」を起こす！PSGとのCL、一体何があった https://t.co/sztRxnfKXl
- サッカーニュース Qoly（コリー） (@Qoly_Live) 2017年3月8日
伝説作ったバルサ、大逆転した瞬間のカンプ・ノウの雰囲気がヤバすぎる！ https://t.co/150YivP0DO
- サッカーニュース Qoly（コリー） (@Qoly_Live) 2017年3月8日
バルセロナ。
奇跡ってまじ起こるんやな。
鳥肌たったわ。
- Yuto Nagatomo | 長友佑都 (@YutoNagatomo5) 2017年3月8日
バルセロナ😳😳😳
- Mana Iwabuchi 岩渕真奈 (@buchi_mana) 2017年3月8日
バルサまじか。。
- Junya.Tanaka (@JUNYA18TANAKA) 2017年3月8日
6x1 pic.twitter.com/Sl3k1b1y8q
- 菅原慎吾 (@shingodelagente) 2017年3月8日
Wooooooooooooow!!!!!!!!
- Eidur Gudjohnsen (@Eidur22Official) 2017年3月8日
I watched @LUISENRIQUE21 say in the press conference yesterday if they can score 4 against us we can score 6!!!! Even i thought he was crazy
- Eidur Gudjohnsen (@Eidur22Official) 2017年3月8日
8日に行われたUEFAチャンピオンズリーグのRound of 16、2ndレグ。
1stレグを0-4で落としながらも、バルセロナは試合終盤に立て続けにゴールを奪い、世紀の大逆転でPSGに勝利した。
WOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWWW
- Thierry Henry (@ThierryHenry) 2017年3月8日
サッカー史に残る大逆転劇となったこの試合。Twitter上では様々なフットボーラーや関係者が興奮の様子を綴っていた。その反応を見ていこう。
長友 佑都（インテル）
#Barca 😱😱😱 #ChampionsLeague
- Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 2017年3月8日
酒井 高徳（ハンブルガーSV）
やばい…凄すぎ… Unglaublich...Team Spirit... #championsleague #barcelona #paris #amazing #this #is #why #we #love #football
GotokuSakai_officialさん(@sakai_go1123)がシェアした投稿 -
岩渕 真奈（バイエルン・レディース）
田中 順也（ヴィッセル神戸）
「バルセロナにおめでとうを言いたい。今夜の結果は、素晴らしいものだったね」とグアルディオラ監督
- Manchester City (@ManCityJP) 2017年3月8日
菅原 慎吾（J SPORTSプロデューサー）
この試合をカンプ・ノウで見ていた日本人が、『J SPORTS』の菅原慎吾氏。「Foot!」でもお馴染みのプロデューサーだ。
エイドゥル・グジョンセン（元バルセロナ）
🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌
Cardiff we are coming!!!!!!!!!!!!!!!!
💪🔵🔴 #ForçaBarça! #RoadToCardiff #FCBPSG pic.twitter.com/T44LYvWuPD
- FC Barcelona (@FCBarcelona) 2017年3月8日
「私は昨日の記者会見で、ルイス・エンリケ監督が『もしPSGが4点を取れるなら、我々は6点を取れる！』と話していたのを見た。彼はクレイジーだと思っていたけどね」
ティエリ・アンリ（元バルセロナ）
This night was ...
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/cpIXJwwVRr
- FC Barcelona (@FCBarcelona) 2017年3月8日
ルーカス・ポドルスキ（今夏、ヴィッセル神戸に加入）
ジョゼップ・グアルディオラ（元バルセロナ監督）
Qué momento!!! Y qué bonito es el fútbol!!! pic.twitter.com/GOkWyEjUdS
- Shakira (@shakira) 2017年3月8日
バルセロナ
Steven Gerrard, @GaryLineker, @rioferdy5 & @themichaelowen's reaction to the last Barcelona goal. Amazing! pic.twitter.com/XeqeNFfsVb
- BeanymanSports (@BeanymanSports) 2017年3月8日
バルセロナの公式Twitterは試合後、こんな投稿をしていた。「カーディフに我々は向かっている」という文字も。
シャキーラ（ジェラール・ピケの妻）
「なんて瞬間なの！サッカーはどれほど美しいんだ」
That is history. And this is the immediate reaction. Absolutely bloody amazing. What have we just seen?!?! #FCBPSG @btsportfootball pic.twitter.com/6e68BZVq9j
- Reshmin Chowdhury (@ReshminTV) 2017年3月8日
英国『BT Sport』のスタジオで試合の行方を見守っていたギャリー・リネカー、リオ・ファーディナンド、スティーヴン・ジェラード、マイケル・オーウェンも思わずこの興奮ぶり…。
逆転直後、カンプ・ノウのメディアボックスはこんな雰囲気に。