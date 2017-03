¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÈÇ¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤ÎÊª¸ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡§¿·±ÇÁü²ò¶Ø

士郎正宗のコミックを押井守監督が映画化したSFアニメの金字塔『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』のハリウッド版『ゴースト・イン・ザ・シェル』の日本版予告映像が解禁された。新映像満載の日本オリジナル本予告映像からは、これまでベールに包まれていたストーリーの全貌が垣間見える。ちなみに本映像は、本国のパラマウント・ピクチャーズが日本のためだけに制作した特別オリジナル版だ。脳以外全て義体である世界最強の捜査官・少佐(スカーレット・ヨハンソン)が、上司の荒巻(ビートたけし)やバトー(ピルー・アスベック)らエリート捜査組織・公安9課の面々と共に、脳をハックする脅威のサイバーテロリストとの戦いに身を投じていく。少佐は捜査を進めるうちに、自分の記憶は操作されており、自分の命はサ澆錣譴頗イ里任呂覆ッイ錣譴頗イ里世斑里襦K榲の自分は誰なのか? 自らの存在を問うという、少佐の本当の戦いが始まる。荒巻役のビートたけし。(C)MMXVI Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co. All rights Reserved.ルパート・サンダース監督は、「この作品を観るときっと感情的になるよ。もちろんアクションもたくさんあるし、クレイジーで極端な近未来を描いているけど、人間の脳が組み込まれたアンドロイドである主人公が、自分が誰であるのかを探そうとする旅なんだ。サイバーパンクの世界観はキープしつつ、主人公の内面を描いた」といい、「実写化にあたって色彩もこだわったんだ。マンガ、アニメを実写化するのはトリッキーで難しい部分があるものなんだけど、非常に原作に強さがあるし、キャスティング、ロケーション、デザインを一から作り上げて、違和感のない世界観に仕上げたつもりだよ」とこだわりを語っている。3月31日の北米公開に先駆け、スカーレット・ヨハンソン、ピル-・アスベック、ジュリエット・ビノシュ、ルパート・サンダース監督は、ワールドプレミアのために来日することが決定している。日本では、4月7日から公開。『ゴースト・イン・ザ・シェル』監督:ルパート・サンダース出演:スカーレット・ヨハンソン、ビートたけし、マイケル・ピット、ピルー・アスベック、チン・ハン、ジュリエット・ビノシュ公開日:(北米)2017年3月31日(日本)2017年4月7日