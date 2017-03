三代目 J Soul Brothers / EXILEのパフォーマー・岩田剛典が6日、自身の誕生日に幼少期と思われる写真をInstagramに投稿し、コメント欄に「可愛過ぎる」「この時点でカッコいい!」と悶絶する女性たちの声が殺到している。

「皆様、たくさんの温かいバースデーメッセージをありがとうございます デビュー当時の初心を忘れずにこれからも一生懸命精進致します You only live once.Gotta have fun BIG LOVE」のコメントと共に、自身の幼少期と思しき写真を公開した岩田。コメント欄は「がんちゃんおめでとう!」の祝福の声であふれかえっており、黒目がちのくりくりとした目が際立つ端正な少年のルックスが「チビ岩ちゃんめっちゃ可愛い」「ちびっこの頃から、めちゃ可愛いですね」「なにこの可愛さ」と話題沸騰。

岩田は3日に都内で行われた第40回日本アカデミー賞授賞式で、昨年大ヒットを記録した主演作『植物図鑑 運命の恋、ひろいました』で共演者の高畑充希とともに新人俳優賞をW受賞。昨年は『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』なども公開されたほか、菅野美穂主演のサスペンスドラマ「砂の塔〜知りすぎた隣人」では連続幼児失踪事件の犯人を演じて大いに話題を集めた。(月影さら)