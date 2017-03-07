¡Ö¿å±Ë¤ÇËÜÅö¤ËÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×ÅìÂçÀ¸¤Î6³ä¤¬¡Ö¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¡×
¢£ÅìÂçÀ¸¤Î6³ä¡ª¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î½¬¤¤»ö¤Ï¡¢¤Ê¤¼¿å±Ë¤Ê¤Î¤«¡©
½Õ¡¢»Ò¶¡¤¬½¬¤¤»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Êµ¨Àá¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£²¿¤¬²æ¤¬»Ò¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»×°ÆÃæ¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¸þ¤±¤Î¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ø¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥à¥Ã¥¯¡¡½Î ½¬¤¤»öÁª¤ÓÂçÉ´²Ê2017´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡Ù¤À¡£
È¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥à¥Ã¥¯¡¡½Î ½¬¤¤»öÁª¤ÓÂçÉ´²Ê2017´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡Ù¡£»ïÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë½¬¤¤»ö¡×¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿Ê³Ø½ÎÁª¤ÓÊý¡×¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¾ðÊó¡×¡ÖºÇ¿·ÄÌ¿®¶µ°é»ö¾ð¡×¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖÅìÂçÀ¸¤Î½¬¤¤»ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¡£¸¤µ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÅìÂçÀ¸¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤É¤ó¤Ê½¬¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¸½Ìò¤Î³ØÀ¸174¿Í¡ÊÊ¸·Ï¡¦Íý·ÏÈ¾¡¹¡Ë¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¾å°Ì¤Ë¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢Ìîµå¡¢ÉðÆ»¡¢ÂÎÁà¤Ê¤É¡Ë¤«¡¢Ê¸²½·Ï¡Ê³Ú´ï¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢³¨²è¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¡Ë¤«¡¢ÊÙ¶¯·Ï¡Ê±Ñ¸ì¡¢¤½¤í¤Ð¤ó¡¢½Î¤Ê¤É¡Ë¤«¡Ä¡Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î½ç°Ì¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ±»ï¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1°Ì¤À¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤è¤¦¡£
1°Ì¤Ï¡Ö¿å±Ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤Î60¡ó¤ÎÅìÂçÀ¸¤¬¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÅú¤¨¤¿¡£174¿ÍÃæ100¿Í°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë2°Ì¤Î½¬¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï47¡ó¡Ë¡£¤³¤Î¿ô»ú¤¬¤É¤ì¤À¤±ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤ë¤¿¤á¡¢Æ±»ï¤Ç¤Ï¸½ºß¤Î¾®³ØÀ¸Á´ÈÌ¤Î½¬¤¤»ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2014Ç¯Ä´ºº¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢1°Ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿å±Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï31¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅìÂçÀ¸¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¿å±Ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅìÂç¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤¬¡¢¡ÖÆ¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£
¢£ÅìÂçÀ¸¡Ö¿å±Ë¤ÇÉé¤±¤¿Áê¼ê¤òÉé¤«¤¹Éé¤±¤óµ¤¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢Ä´ºº»þ¤ÎÅìÂçÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÖÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤ÆÂ®¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½µ4¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¡¼¥ë¤Î±öÁÇ¤Î¤»¤¤¤ÇÃãÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊ¸µ¡¦ÃËÀA¤µ¤ó¡¦ÉÙ»³¸©Î©ÉÙ»³ÃæÉô¹â¹»½Ð¿È¡Ë
¡Ö¾®³ØÀ¸»þÂå¡¢¿å±Ë¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Î¿å±ËµÏ¿²ó¤Ç¤Ï5°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÂç²ñ¤ÇÂç²ñµÏ¿¤ò½Ð¤»¤¿¤È¤¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÊ¸·¡¦ÃËÀB¤µ¤ó¡¦¼¯»ùÅç¸©Î©Äá´Ý¹â¹»½Ð¿È¡Ë
¡Ö¿å±Ë¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Îý½¬¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸©Âç²ñ¤Ç7ÈÖ¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¡ÊÍýµ¡¦ÃËÀC¤µ¤ó¡¦·²ÇÏ¸©Î©Ãæ±ûÃæÅù¶µ°é³Ø¹»½Ð¿È¡Ë
¡Ö¾®³Ø¹»¤ÎÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î»Ò¤Ë¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿å±Ë¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶µÍÜ³ØÉô¡¦½÷ÀD¤µ¤ó¡¦Åìµþ¡¿¶ÍÊþ½÷»Ò¹â¹»½Ð¿È¡Ë
Èà¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¾å¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢±Ë¤°¤Î¤¬¹¥¤¤Ç·üÌ¿¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿å±Ë¤ò½¬¤¤»ö¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿È¤ËÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¼þ¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¥Áè¿´¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¤ÆÅöÁ³¤À¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¾ï¤Ë¡ÊÊÙ¶¯¡¦¼õ¸³¤Ê¤É¤Ë¤â¡Ë¹â¤¤°Õ¼±¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡ÊÍýµ¡¦½÷ÀE¤µ¤ó¡¦Åìµþ¡¿ËÅç²¬½÷»ÒÃæ³Ø¹â¹»½Ð¿È¡Ë
¡Ö½¸ÃæÎÏ¡×¡Ê·ÐºÑ³ØÉô¡¦ÃËÀF¤µ¤ó¡¦Åìµþ¡¿ÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°¹â¹»½Ð¿È¡Ë
¡ÖÇ¦ÂÑ¶¯¤µ¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦A¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦B¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÇ¦ÂÑÎÏ¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏÎÏ¡£¡Ê¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡Ë¿å±Ë¤È¥Ô¥¢¥Î¤Ï¤¿¤¤¤·¤¿À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Îý½¬¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ä¿©»ö¤Î¤È¤¤Ë¿²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÌÅç¹¯²ðÁª¼ê¤Î±Ë¤®¤ò¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤è¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÍý¶¡¦ÃËÀG¤µ¤ó¡¦¼¯»ùÅç¸©Î©Äá´Ý¹â¹»½Ð¿È¡Ë
¡Ö²ù¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤«¤é²ò·èÊýË¡¤ò¹Í¤¨¡¢¿Í¤ÎÁÛÁü¤ò¾å²ó¤ë¤¯¤é¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢Éé¤±¤¿Áê¼ê¤òÉé¤«¤¹Éé¤±¤óµ¤¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦C¤µ¤ó¡Ë
Éé¤±¤¿Áê¼ê¤òÉé¤«¤¹Éé¤±¤óµ¤¡Ä¡Ä¡£¿å±Ë¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¶¯²½¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½¬´·¤¬¤¹¤Ç¤ËÄêÃå¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¿å±Ë¤ÏÇ¾¤Î¶õ´ÖÇ§ÃÎÇ¾¤òÃÃ¤¨¡¢¿Þ·Á¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×
Ìó10¿ôÇ¯¸å¤ËÀ²¤ì¤ÆÅìÂçÀ¸¤È¤Ê¤ë¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¿å±Ë¤È¤¤¤¦½¬¤¤»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÎÀ³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¿å±Ë¤ÈÃÎÇ½¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤À¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ã»Ò¤É¤â¤Î¿À·Ð·Ï¤ÎÈ¯Ã£¤Ï3ºÐ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¿å¤ÎÉâÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Í³¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢Ç¾¤Î¶õ´ÖÇ§ÃÎÇ½¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¶õ´ÖÇ§ÃÎÇ½¤òÃÃ¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½¤Î»Ò¤É¤â¤¬°é¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»»¿ô¤Î¿Þ·ÁÌäÂê¤¬ÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¬¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ä¡Ê¥¤¥È¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ëHP¤è¤ê¡Ë
¿åÃæ¤Î3¼¡¸µÅª¤ÊÆ°¤¤¬¡¢»»¿ô¤Î¿Þ·ÁÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥¹Âç³Ø¤Î¶µ¼ø¤¬5ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¶¡Ìó7000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë3Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¼è¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÄÌ¤¦»Ò¤ÏÆ±Ç¯Âå¤Î»Ò¤ËÈæ¤Ù¡¢¿Æ¤Î¼ýÆþ¤Ê¤É¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯À®ÀÓ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ô³Ø´ØÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤¯¡¢¼«¸ÊÉ½¸½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤ä·×»»ÎÏ¤Ç¤â¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹â¹»¡¦Âç³Ø¡ÊÅìÂç¡Ë¤Ç¿å±ËÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ß¥ó¥°»þ¤Î¿å¤Î´¶¿¨¤äÉâÎÏ¤Ê¤É¤¬¡¢Ç¾Æâ¤Ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡¢¦Â¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ê¤É¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤ÇÌþ¤·¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¤È¿å±Ë¤ÎÀìÌç»ï¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢ÅìÂçÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤¿¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î½¬¤¤»ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î2°Ì¤Ï¡¢³Ú´ï·Ï¤À¤Ã¤¿¡£
1°Ì¿å±Ë¤È2°Ì³Ú´ï¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¡£°ìÈÌ¤Ë»ÑÀª¤Î¤è¤µ¤ÏÆ¬Ç¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢²æ¤¬»Ò¤Î½¬¤¤»ö¤ò¿å±Ë¤ä²»³Ú·Ï¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ô¤·¤Ã¤È»ÑÀª¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¤Þ¤±¤ËÅìÂç¹ç³Ê¤Ø¤ÎÆ»¤â³«¤±¤ë¤«¤â¡¢¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢ÅìÂçÀ¸¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë³Ø½¬½Î¤Î¡Ö¸øÊ¸¡×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¨¤â¹â¤¤¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î½¬¤¤»ö¡ÊÊÙ¶¯·Ï´Þ¤à¡Ë¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Æ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤¬°é¤Ä¤È¤¤¤¦ÀìÌç²È¤â¤¤¤ë¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¸À¤¨¤ë¤Î¤ÏÅìÂç¤Ø¤ÎÀÚ¤ê»¥Åª½¬¤¤»ö¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤ä¤é¤»¤è¤¦¤È¿Æ¤¬ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»Ò¶¡ËÜ¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ÆÃ£À®´¶¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½¬¤¤»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡öÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥à¥Ã¥¯¡¡½Î ½¬¤¤»öÁª¤ÓÂçÉ´²Ê2017´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÅìÂçÀ¸¤Î»Ò¶¡»þÂå¤Î½¬¤¤»ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë½¬¤¤»ö¡×²òÀâ¤ä¡¢¡Ö½¬¤¤»ö³ØÆ¸¡×¤Î»È¤¤Êý¡¢½é¿´¼Ô¥Þ¥Þ¸þ¤±¤Î½¬¤¤»öÁª¤Ó¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤â·ÇºÜ¡£½¬¤¤»ö°Ê³°¤Ë¤â¡¢²æ¤¬»Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿Ê³Ø½ÎÁª¤Ó¤ÎÊýË¡¤ä¡¢ºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¤Î¾ðÊó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÇ¿·¤ÎÄÌ¿®¶µ°é»ö¾ð¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤À¡£
¡ÊÂçÄÍ¾ï¹¥¡áÊ¸¡Ë