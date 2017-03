ほど良く塩がふられた熱々のフライドポテトを、お気に入りのハンバーガーと一緒にテイクアウトすると幸せな気分になります。せっかくのフライドポテトが、途中でヘナヘナにならずにカリカリのままで家までもたせる方法をご紹介しましょう。

redditor zachtray76で紹介されているその裏ワザとは、フライドポテトが入った紙袋の口を自宅に着くまで開けたままにしておくことです。

袋の口を閉じてしまうと、暖かさを逃がさずにすみますが、熱々のフライドポテトから出る蒸気も閉じ込めてしまいます。蒸気が袋の外に出られないと、せっかくのフライドポテトが湯気でびしょびしょになってしまいます。冷めるのが心配なときは、助手席の前の床にテイクアウト用の袋の口を開けた状態で置いてヒーターをつけましょう。これで、袋の中の食べ物は蒸気でヘナヘナにならずに保温されます。

もっとも、一番必要な裏ワザは、自宅に着く前に美味しそうなフライドポテトをつい全部食べてしまわないようにすることかもしれません。



LPT: If you get french fries to-go from your burger restaurant of choice (e.g. Five guys), and want them to stay crispy... | LifeProTips subreddit

Patrick Allan(原文/訳:春野ユリ)

Photo by gettyimages.