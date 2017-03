3月4〜5日の全国動員ランキングが興行通信社より発表され、『映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険』が初週土日動員59万人、興収6億9200万円という数字で初登場1位を飾った。この数字は、シリーズ初の興収40億円を突破した前作『映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生』との初週動員比108%。本作も40億円突破を狙える好スタートを切った。米アカデミー賞で監督賞、主演女優賞を含む6部門受賞を果たし、先週1位だった『ラ・ラ・ランド』は、2週目も好調。週末土日動員26万8000人、興収3億9400万円と高い水準をキープしており、公開7日間で興収10億円を突破。3月5日までの累計興収は15億円を超えており、まだまだ数字を伸ばしそうだ。その他、初登場組は4位に『アサシン クリード』、9位に『ハルチカ』、10位に『WE ARE X』がランクイン。『アサシン クリード』はマイケル・ファスベンダー来日効果もあり、初週土日動員10万1100人、興収1億5800万円という好スタートを切った。『ハルチカ』はSexy Zone佐藤勝利&橋本環奈というフレッシュなコンビが贈る、吹奏楽部を舞台にした“吹キュン”ラブストーリーというキャッチフレーズで、若者を中心に動員。10位の『WE ARE X』は、約90館という上映館数ながら高いスクリーンアベレージを記録しランクインを果たした。また、公開28週目を迎えた『君の名は。』は9位。累計興収は245億円を超え、『アナと雪の女王』まで、あと約9億円というところまで迫って来た。3月4日〜5日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険第2位:ラ・ラ・ランド第3位:劇場版 ソードアート・オンライン −オーディナル・スケール−第4位:アサシン クリード第5位:相棒−劇場版IV− 首都クライシス 人質は50万人!特命係 最後の決断第6位:一週間フレンズ。第7位:トリプルX:再起動第8位:ハルチカ第9位:君の名は。第10位:WE ARE X