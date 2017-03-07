»³ùõ¸¿Í¼ç±é¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¤¬ÅþÃå¡ª¡È²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡ÉÅÎ²¦Ä®¤Î³¹ÊÂ¤ß¸ø³«
»³ùõ¸¿Í¼ç±é¤Ç¡¢8·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÏºÕ¤±¤Ê¤¤ Âè°ì¾Ï¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Ï¡¢19À¤µªËö¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Âè1Éô¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡È¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼²È¡É¤ÎÂå¡¹¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯Âç²Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£º£²ó¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë»°ÃÓ¿ò»Ë¤Î´ÆÆÄ¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÂè4Éô¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÏºÕ¤±¤Ê¤¤¡Ù¤À¡£»³ùõ¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦ÅìÊýÐ¿½õ¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢¾®¾¾ºÚÆà¡¢²¬ÅÄ¾À¸¡¢¿¿·õÍ¤¡¢´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡¢Ô¢Â¼È»¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¡¢°ËÀªÃ«Í§²ð¤È¹ë²ÚÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬·ë½¸¤¹¤ë¡£
º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÇÁü¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Î¥í¥±ÃÏ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥·¥Ã¥Á¥§¥¹¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢±ÇÁü²½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ãÅÎ²¦Ä®¡Ê¤â¤ê¤ª¤¦¤Á¤ç¤¦¡Ë¡ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³è¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¯Áö¤ë³¤´ßÀþ¡¢À¸¤¤ÌÐ¤ëÌÚ¡¹¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÊÉ¤ÈÂÀÍÛ¤ÎÍÛ¼Í¤·¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î²°º¬¤¬ÊÂ¤Ö²È¡¹¤Ê¤É¡¢³¤¡¦»³¡¦³¹¡¢±úÆÌ¤Î¤Ê¤¤Ê¿ÃÏ¤«¤é²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊ¿ÏÂ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉ÷·Ê¤«¤é°ìÊÑ¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê³ØÀ¸Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÐ¿½õ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Ï©ÃÏÎ¢¤Ç¿Í¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£ÅÉÁõ¤ÎÇí¤²¤¿Î©Æþ¶Ø»ß´ÇÈÄ¡¢Ææ¤ÎÌð¡¢Êª¡¹¤·¤¤Å´Èâ¤Î±ü¤Ë¹¤¬¤ë²°Éß¡¢¡Ö°ì²È»´»¦ÈÈ¿Í¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¥¼¥í¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×µ»ö¡Ä¡Ä¡£¥é¥¹¥È¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¤³¤ÎÄ®¡¢²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Õ¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»³ùõ¤Îµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤¬ÉÔ²º¤ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤ÇÎÏ¶¯¤¤´ã¸÷¤ò¸þ¤±¤ëÐ¿½õ¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÉÔÎÉ¤À¤¬¿´º¬¤ÎÍ¥¤·¤¤Ð¿½õ¤Ï¡¢¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÂ¾¿Í¤Î¥±¥¬¤ä²õ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ÎÎÏ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë¤ò»È¤¦»þ¤¬Íè¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤«¤é¤Ï¡¢Ð¿½õ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò»È¤ï¤Í¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£°ìÂÎ¡¢¤½¤Î¿È¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Ï¡¢19À¤µªËö¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Âè1Éô¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡È¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼²È¡É¤ÎÂå¡¹¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯Âç²Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£º£²ó¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë»°ÃÓ¿ò»Ë¤Î´ÆÆÄ¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÂè4Éô¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÏºÕ¤±¤Ê¤¤¡Ù¤À¡£»³ùõ¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦ÅìÊýÐ¿½õ¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢¾®¾¾ºÚÆà¡¢²¬ÅÄ¾À¸¡¢¿¿·õÍ¤¡¢´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡¢Ô¢Â¼È»¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¡¢°ËÀªÃ«Í§²ð¤È¹ë²ÚÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬·ë½¸¤¹¤ë¡£
º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÇÁü¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Î¥í¥±ÃÏ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥·¥Ã¥Á¥§¥¹¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢±ÇÁü²½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ãÅÎ²¦Ä®¡Ê¤â¤ê¤ª¤¦¤Á¤ç¤¦¡Ë¡ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³è¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¯Áö¤ë³¤´ßÀþ¡¢À¸¤¤ÌÐ¤ëÌÚ¡¹¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÊÉ¤ÈÂÀÍÛ¤ÎÍÛ¼Í¤·¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î²°º¬¤¬ÊÂ¤Ö²È¡¹¤Ê¤É¡¢³¤¡¦»³¡¦³¹¡¢±úÆÌ¤Î¤Ê¤¤Ê¿ÃÏ¤«¤é²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊ¿ÏÂ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉ÷·Ê¤«¤é°ìÊÑ¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê³ØÀ¸Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÐ¿½õ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Ï©ÃÏÎ¢¤Ç¿Í¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£ÅÉÁõ¤ÎÇí¤²¤¿Î©Æþ¶Ø»ß´ÇÈÄ¡¢Ææ¤ÎÌð¡¢Êª¡¹¤·¤¤Å´Èâ¤Î±ü¤Ë¹¤¬¤ë²°Éß¡¢¡Ö°ì²È»´»¦ÈÈ¿Í¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¥¼¥í¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×µ»ö¡Ä¡Ä¡£¥é¥¹¥È¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¤³¤ÎÄ®¡¢²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Õ¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»³ùõ¤Îµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤¬ÉÔ²º¤ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤ÇÎÏ¶¯¤¤´ã¸÷¤ò¸þ¤±¤ëÐ¿½õ¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÉÔÎÉ¤À¤¬¿´º¬¤ÎÍ¥¤·¤¤Ð¿½õ¤Ï¡¢¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÂ¾¿Í¤Î¥±¥¬¤ä²õ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ÎÎÏ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë¤ò»È¤¦»þ¤¬Íè¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤«¤é¤Ï¡¢Ð¿½õ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò»È¤ï¤Í¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£°ìÂÎ¡¢¤½¤Î¿È¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£