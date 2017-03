2. Fri-Sat sales for Nintendo Switch exceeded first 2-day sales in Americas for any system in Nintendo history. Next biggest was Wii.— Nick Wingfield (@nickwingfield) 2017年3月6日

4. Zelda for Nintendo Switch the best selling standalone launch title (i.e. not a bundled game a la Wii Sports) in Nintendo history...— Nick Wingfield (@nickwingfield) 2017年3月6日

2017年3月3日(金)についに発売された次世代ゲーム機「 Nintendo Switch (ニンテンドースイッチ)」ですが、任天堂の据え置き型ゲーム機としてはこれまでで最速の販売台数を記録していることが明らかになっています。The Nintendo Switch is a hit, sells more than Wii at launch - Business InsiderThe Switch broke Nintendo’s sales records (in the Americas, at least) - The Verge据え置き型ゲーム機としても携帯ゲーム機としても使えるハイブリッドゲーム端末のNintendo Switchは、北米におけるWiiの発売から2日間の販売台数記録を上回り、これまでで最も販売台数の多いゲーム機になったことが明らかになりました。なお、Wiiは任天堂の据え置き型ゲーム機としては唯一、 世界累計販売台数で1億台を突破 したゲーム機です。Nintendo Switchが好調なスタートを切ったことを明かしたのは、New York Timesのレポーターであるニック・ウィングフィールド氏。ウィングフィールド氏は自身のTwitterアカウント上で、任天堂オブアメリカのレジナルド・フィサメィ社長へインタビューしたことを明かし、その中で「Nintendo Switchの発売から2日間の北米での販売台数がこれまでの任天堂のゲーム機(据え置き型のみなのか、携帯ゲーム機も含めるのかは不明)で最も多かったことを明かされた」としています。Nintendo Switchの詳細な販売台数は明かされておらず、任天堂は「Wiiの発売から2日間の販売台数」も公開していないため、Nintendo Switchがどれくらい売れたのかという正確な台数は不明です。ひとつの指標になりそうな数字は、Wiiの発売から8日間での販売台数が「60万台」であるというものですが、記事作成時点ではNintendo Switchの発売から1週間すら経過していません。Wiiの北米での発売日は2006年11月19日で、これはホリデーシーズンのプレゼント需要を狙った絶妙のタイミングでした。これに対して、Nintendo Switchは3月3日とホリデーシーズンからは離れたタイミングでした。それでもNintendo SwitchはWiiの販売記録を超える素晴らしいスタートを切った、というのは任天堂にとって明るい兆候にあると言えます。しかし、最も重要なことはこの勢いを続けられるかどうか。Wiiは発売以降も販売台数が伸び続け、最終的には累計販売台数で1億台を超えるメガヒットゲーム機になりましたが、これに続くことができるかどうかは神のみぞ知るところ。New York Timesのウィングフィールド氏によれば、同時に発売となった「 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 」もローンチタイトルとしては最速の販売記録を更新しているそうです。これはつまり、発売から2日間でNintendo Switchを購入したユーザーの多くが、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」をプレイするために購入したであろうということです。Nintendo Switchでは他にも「スーパーマリオ オデッセイ」や「Splatoon 2」といった人気タイトルのリリースが決定していますが、現在の勢いを維持できるかどうかは不明です。