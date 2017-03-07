ドバイ・テニス選手権、男子シングルス決勝。トロフィーを手に喜ぶアンディ・マレー（中央、2017年3月4日撮影）。(c)AFP＝時事/AFPBB News

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【AFP＝時事】男子テニスの最新世界ランキングが6日に発表され、ドバイ・テニス選手権（Dubai Duty Free Tennis Championships 2017）で優勝を果たしたアンディ・マレー（Andy Murray、英国）が、世界1位としての足場をより盤石にした。

　29歳のマレーが同大会決勝でフェルナンド・ベルダスコ（Fernando Verdasco、スペイン）をストレートで下した一方、ライバルで世界2位のノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）はメキシコ・オープン（Abierto Mexicano TELCEL 2017）でニック・キリオス（Nick Kyrgios、オーストラリア）に敗れ、ベスト8止まりとなった。

　世界3位のスタン・ワウリンカ（Stan Wawrinka、スイス）も、ドバイ（Dubai）で格下のダミアー・ジュムホール（Damir Dzumhur、ボスニア・ヘルツェゴビナ）を前に初戦敗退を喫している。

　錦織圭（Kei Nishikori）は、前週から変わらず5位を維持している。

　最新のATPランキングは以下の通り。

1位：アンディ・マレー/1万2040ポイント

2位：ノバク・ジョコビッチ/9825ポイント

3位：スタン・ワウリンカ/5195ポイント

4位：ミロス・ラオニッチ（Milos Raonic、カナダ）/5080ポイント

5位：錦織圭/4730ポイント

6位：ラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）/4415ポイント

7位：マリン・チリッチ（Marin Cilic、クロアチア）/3590ポイント

8位：ジョーウィルフライ・ツォンガ（Jo-Wilfried Tsonga、フランス）/3480ポイント

9位：ドミニク・ティエム（Dominic Thiem、オーストリア）/3375ポイント

10位：ロジャー・フェデラー（Roger Federer、スイス）/3305ポイント

【翻訳編集】AFPBB News