世界大会である「PES LEAGUE ROAD TO CARDIFF」の予選が各地で盛り上がりを見せている『ウイニングイレブン2017』。サッカーゲームと言えば外せないのが選手の能力値であり、「ウイイレ」の能力もシリーズを重ねるごとに変化してきた。

そこで、ポジション別に重要な能力値のランキングで有力選手を紹介!FW、MF、DFに続く第4回は、もちろんGKだ。

最後の砦、門番、守護神。とにかく守りの要と言える存在で、その重要性は良いGKがチームに加わった際に強く感じることができる。

昨今は足もとの技術などフィールドプレーヤーに近い役割も求められがちだが、今回はシュートへの反応に注目!超人的なシュートストップはGKの“華”の一つだ。

『ウイイレ2017』では「コラブシング」として設定されている能力(※ゲーム内の説明は「この値が高いほど、ゴールキーパー時に至近距離からのシュートに強くなります」)。その現役選手トップ5を見てみよう。

イングランドでの実績が豊富なチェフとハートが同点で4位。チェフはアーセナルの守護神としてすっかり定着し、ハートも今シーズン加入したトリノで不動のレギュラーを務めている。

まだ29歳のハート。異国での経験は今後必ず役に立つはずだ。

3位はロリス。昨年のEURO2016、地元フランス代表の守護神としてチームの準優勝に大きく貢献した。

持ち味の驚異的な反射神経に加え、いかなる状況に陥ろうとも屈することのない強靭なメンタリティーと冷静さも光る30歳だ。

1位は2人!ノイアーとデ・ヘアである。

言わずと知れたドイツ代表の怪物GK、ノイアー。スケールの大きさは過去の名手たちと比較してもある意味破格であり、新時代の守護神像を築き上げた。スタミナ87は彼ならではだろう。

そしてデ・ヘア。ノイアーとそん色ない能力を備え、新生スペイン代表を牽引する一人だ。フェイスの出来がスゴすぎて本人にしか見えない!

編集部オススメの選手は、紹介できないのはさすがに寂しいということで、この選手に。

今年1月28日、39歳の誕生日を迎えたブッフォン。20年に渡って第一線で活躍してきた彼だが、そのプレーはまだまだ健在だ。誰よりも高いGKセンス97は彼だからこそである。

というわけで、ポジション別に重要な能力で見てきた今回のランキング企画、いかがだったであろうか。

トップ5ともなれば誰もが知る選手ばかりだが、総合値ではなく各能力に限定して見ていくことにでやはり面白い部分が見えてくる。また、そうした方法で新たな選手を知るというのも「ウイイレ」の醍醐味だろう。

『ウイイレ2017』にはドリブル、グラウンダーパス、プレースキック、ヘディングなど気になる能力がまだまだたくさんある。この辺りはまた次の機会に紹介してみたい。

現在、「ウイイレ」は基本プレイ無料版が配信中!これまで紹介した選手が所属するチームで世界大会に挑戦してみてはいかが?

Promoted by Konami Digital Entertainment Co., Ltd.