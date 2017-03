美肌に憧れる女性は多いものの、全てが同じ価値観を持っているわけではありません。

欧米の一部では「そばかす」がクールだとして、半永久的なタトゥーを入れる女性が増えているそうです。

Tattooing Freckles On Your Face Is The Latest Beauty Craze



タトゥーを彫っているところ。



こちらの女性は、うっすらとナチュラルなそばかす。



濃い目のそばかす。



がっつり入れてしまう人も。



健康的であったり、若く見えるなどのポジティブな面があるそうです。

鼻の周りだけ。

こめかみのあたりまで。

ワイルドな感じ。

タトゥーを淹れた直後はポツポツと目立ちますが、徐々に自然な感じになるとのこと。

素朴な雰囲気に。

かなりくっきり。

少数ながら男性もいるようです。

わざわざ消せないタトゥーを入れてしまうのは、日本人の感覚だと理解しにくいものがありますが、彼女たちは満足しているとのことです。