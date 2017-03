Inc. : 賢くなりたい、もっと成功したい、というのは誰もが抱く願望です。実際の学歴や知性がどうであれ、自分をもっと知的に見せるコツがあったらどうでしょうか?



それがあるのです。以下に、科学に裏付けられた「自分を知的に見せる」8つの方法を紹介します。これらを知っておけば、たとえ自分で実践することはなくても誰かが意図的にやっていた場合に見破ることができるでしょう。

1.目力をつける



学術誌『Journal of Experimental Psychology』で、研究者らがまぶたの垂れ下がった人は、知性が低い印象を与えると述べています。目力がないと落ち込んでいたり、疲れていたりするように見え、「認知能力に悪影響が及んでいるだろう」と思われるのではないか、と研究者らは考えています。



2.痩せる



「チェコの研究で、細面、高い鼻、細い顎といった特定の顔の特長は、人を知的で魅力的に見せるという結果が出ている」と『The Atlantic』誌が伝えています。ただし、整形は勧めていないので「痩せる」ということになります。



3.酒を飲まなさそうな印象を与える



ペンシルバニア大学とミシガン大学が合同で行ったある研究では、その結果から「酒んだくれバカのバイアス」という用語が生まれました。つまり、アルコール飲料を手に持っていると「持っていない人より、知性が低く見える」という結果が出たのです。



4.分厚いメガネをかける



「メガネをかけていると、見知らぬ人に、より知性的な印象を与える」という『Swiss Journal of Psychology』誌に掲載された2011年の研究結果が、『Wall Street Journal』紙で取り上げられています。かけているメガネが分厚いと、その効果はいっそう高く、メタルフレームや縁なしだと効果が低くなるということです。



5.さりげなく微笑む



目力の効力が発見された研究で、さりげない笑みも、知的な印象を与えることがわかっています。

垂れ下がったまぶたやしかめ面の人は、実際以上に「疲れている」「機嫌が悪い」と判断されてしまいます。そして疲労や不機嫌が認知パフォーマンスに悪影響を及ぼすことは、実証済みの事実です、と研究の筆頭著者が『Independent』紙で述べています。



6.悪態をつかない



市場調査会社のHarris Interactiveは、雇用責任者・担当者5,800人を対象に、口汚くののしる人物に対する意識調査を行いました。

その結果、54%が悪態をつく人に対して知性が低い印象を与えると回答しました。またそれを上回る割合の人が、職業人らしからぬ印象を与え、自己統制力と成熟度が疑われる、と回答しています。



7.相手の目を見て話す



この分野で幅広く研究する、ロサンゼルスのロヨラ・メリーマウント大学の心理学准教授Nora A. Murphy氏が、『Wall Street Journal』にこう語っています。「人の知性を最も強く正確に表すサインは、会話の時の視線です。そして、携帯電話はしまうことです」



8.わかりやすく、感じよく話す



自分を知的に見せるために、難しい言葉を使ったり、難しい態度で話したりする人がいますが、それらはまったく逆効果だったのです。話は、できるだけわかりやすくしましょう。

この研究論文は、学術誌『Applied Cognitive Psychology』に記載されていたものです。



Want to Look More Intelligent? Science Says Do These 9 Things|Inc.com

Bill Murphy Jr.(訳:和田美樹)

Photo by Shutterstock