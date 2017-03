01.

愚痴ばかりで

被害者意識が強い人

02.

負の感情をぶつけてきて

エネルギーを奪う人

03.

「ウワサ話」が

好きな人

04.

友だちは多そうなのに

自己中心的な人

05.

なんでも同じことを

したがる人

Licensed material used with permission by Chris Dessi