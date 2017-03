Googleが独自開発したスマートフォン「Pixel」の新型機「Pixel 2」について、2017年内に登場することが確実であるとハードウェア部門の責任者である リック・オスターロー 氏が明言しました。Pixel boss Rick Osterloh: Pixel 2 is coming this year and staying premium - AndroidPITこれはAndroidなどIT関連のニュースを扱うAndroidPITが、Mobile World Conference 2017でオスターロー氏と会って聞き出したもの。具体的な日付は出なかったものの、オスターロー氏は「業界には『リズム』があります」「具体的な日付を私から聞かなくても、今年のうちには『(Pixelの)後継者』を期待できます」と語りました。2017年1月に 「Pixel 2」に低価格モデルが追加される という噂が流れましたが、オスターロー氏は「Pixelはプレミアム路線を続けます」と語り、ハイエンドスマートフォンだった「Pixel」の流れを受け継いだ後継機であることをアピールしたとのこと。低価格帯については、他メーカーに任せるという考えなのかもしれません。