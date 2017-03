予約３ヶ月待ち！テレビでも度々紹介される「ティラミスヒーロー」

出店のおしらせ 本日、5月11日水曜日から5月17日火曜日まで柏高島屋に出店いたします。 ご来店お待ちいたしております。#ティラミスヒーロー #柏高島屋

