01.

スカイ島

(スコットランド)

02.

ニューオリンズ

(アメリカ/ルイジアナ州)

03.

沖縄

(日本)

04.

キラーニー

(アイルランド)

05.

モントリオール

(カナダ)

06.

エレバン

(アルメニア)

07.

ゴール

(スリランカ)

08.

ロフォーテン諸島

(ノルウェー)

09.

メスティア

(グルジア)

10.

レイキャビク

(アイスランド)

11.

ベイルート

(レバノン)

12.

平壌

(北朝鮮)

13.

ガリポリ

(トルコ)

14.

カトマンズ

(ネパール)

15.

ビッグサー

(アメリカ/カルフォルニア)

16.

フリータウン・クリスチャニア

(デンマーク)

17.

シベリア鉄道

(ロシア)

18.

ガルダ湖

(イタリア)

19.

コルシカ島

(フランス)

20.

トゥルム

(メキシコ)

21.

ルンブール谷

(パキスタン)

22.

カルタヘナ

(コロンビア)

23.

ハロン湾

(ベトナム)

24.

ウランバートル

(モンゴル)

25.

ブリュッセル

(ベルギー)

26.

ジュケイ

(ブラジル)

27.

ツァニーン

(南アフリカ)

28.

ザーンセ・スカンス

(オランダ)

29.

エイラート

(イスラエル)

30.

ベオグラード

(セルビア)

31.

モナステリオ・デ・ピエドラ自然公園

(スペイン)

32.

リュブリャナ

(スロベニア)

33.

ビエケス島

(プエルトリコ)

34.

ホワイトサンズ

(アメリカ/ニューメキシコ州)

35.

ブドヴァ

(モンテネグロ)

36.

コールズベイ&フレイシネット国立公園

(オーストラリア/タスマニア州)

37.

ヨーテボリ

(スウェーデン)

38.

雪岳山国立公園

(韓国)

39.

アタカマ砂漠

(チリ)

40.

プリトヴィツェ湖群国立公園

(クロアチア)

41.

九寨溝の渓谷の景観と歴史地域

(中国)

42.

ロトルア

(ニュージーランド)

43.

タマンネガラ国立公園

(マレーシア)

44.

ザンジバル

(タンザニア)

45.

チャビン・デ・ワンタル

(ペルー)

46.

ブルーム

(オーストラリア)

47.

エル・チャルテン

(アルゼンチン)

48.

ヴァーラーナシー

(インド)

49.

カザン

(ロシア)

50.

バガン

(ミャンマー)

Licensed material used with permission by Elite Daily