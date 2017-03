チョーヤ梅酒は、2016年3月8日に発売した本格梅酒「The CHOYA」の発売1周年を記念して、2017年3月8日〜18日まで、東京・銀座に「The CHOYA BAR 銀座」をオープンします。

「The CHOYA BAR 銀座」は、梅酒としては世界で初めてISC(インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ)の金賞を受賞した「The CHOYA AGED 3 YEARS」など、The CHOYAの魅力を感じられる専門バー。

The CHOYAベースのカクテルや、料理家の伊藤みつ子さん監修の下に開発された「カラフルトマトの梅酒ジュレのせ」などのオリジナルディッシュなど、本格梅酒づくしです。

メニューは、The CHOYA SINGLE YEAR(オンザロック・ソーダ割り・HOTなど)が250円。カクテルは350円。

The CHOYA AGED 3 YEARS(ストレート・オンザロック・ソーダ割り)が500円。1日10杯限定の、The CHOYA FROM THE BARREL(750円)などがそろっています。

営業時間は、月〜金が17時〜23時、土が16時〜24時、日・祝休み。

場所は、NELSON'S BAR Alta Mar(東京都中央区銀座1-14-10 松楠ビル1F)。東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅から徒歩1分です。