¼Â¤Ï¡ÈÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼½Ð¿È¡É¤Î°Õ³°¤ÊÃËÀ·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°
¤É¤Î»þÂå¤â»Ò¤É¤â¤ËÂç¿Íµ¤¤ÎÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¡£¥Ò¡¼¥í¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÏÎòÂå¥¤¥±¥á¥ó¤¾¤í¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¿Íµ¤¤Î·ÝÇ½¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼½Ð¿È¤Î¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼½Ð¿È¤Î°Õ³°¤ÊÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡¡°½Ìî¹ä
2°Ì¡¡¶Ì»³Å´Æó
3°Ì¡¡¾¾ºäÅíÍû
¢Í4°Ì°Ê¹ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555¡Ù¤Çß·ÅÄ°¡´õ¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥ª¥ë¥Õ¥§¥Î¥¯¡ËÌò¤ò±é¤¸¤¿°½Ìî¹ä¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤·¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¿·½É¥¹¥ï¥ó¶¡Ù¤Ç¤ÏÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥±¥ó¥«¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ò°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¤È¤Î¡È±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¶ØÃÇ¤ÎÎø¡É¤ÎÁê¼êÌò¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÁ°¤â±Ç²è¡Ø¥¯¥í¡¼¥º ZERO II¡Ù¡¢¡ØGANTZ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤Î²ø±é¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¿ô¡£1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÉ´½ÃÀïÂâ¥¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÇÂç¿À·îËû¡Ê¥¬¥ª¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢Ïµµ´¡ËÌò¤ò±é¤¸¤¿¶Ì»³Å´Æó¡£¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¶á¤Ï»°ËçÌÜ¥¥ã¥é¤â¾å¼ê¤¯±é¤¸Ê¬¤±¤ë±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¡£
NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¤Ï¹â¤¤»ëÄ°Î¨¤ò¸Ø¤ê¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤â¼Â¤ÏÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼½Ð¿È¡£¡ØÉ´½ÃÀïÂâ¥¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¤Æ³èÌö¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ø»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç»ÖÍÕ¾æÎÜ¡Ê¥·¥ó¥±¥ó¥ì¥Ã¥É¡ËÌò¤ò±é¤¸¤¿¾¾ºäÅíÍû¡£Ç¯¡¹¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø»ë³ÐÃµÄå ÆüÊëÎ¹¿Í¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï»ë³Ð°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î´¶³Ð¤ò¼º¤Ã¤¿Æñ¤·¤¤¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Ç¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á29°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ÎÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤¬ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼½Ð¿È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ê¼Ì¿¿¡§MANTAN/¥¢¥Õ¥í¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº´ü´Ö¡§2016Ç¯11·î23Æü¡Á2016Ç¯12·î07Æü
º£¿Íµ¤¤Î·ÝÇ½¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼½Ð¿È¤Î¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼½Ð¿È¤Î°Õ³°¤ÊÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡¡°½Ìî¹ä
2°Ì¡¡¶Ì»³Å´Æó
3°Ì¡¡¾¾ºäÅíÍû
¢Í4°Ì°Ê¹ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
1°Ì¤Ï602É¼¤Ç¡Ö°½Ìî¹ä¡×¡ª
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555¡Ù¤Çß·ÅÄ°¡´õ¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥ª¥ë¥Õ¥§¥Î¥¯¡ËÌò¤ò±é¤¸¤¿°½Ìî¹ä¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤·¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¿·½É¥¹¥ï¥ó¶¡Ù¤Ç¤ÏÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥±¥ó¥«¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ò°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¤È¤Î¡È±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¶ØÃÇ¤ÎÎø¡É¤ÎÁê¼êÌò¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÁ°¤â±Ç²è¡Ø¥¯¥í¡¼¥º ZERO II¡Ù¡¢¡ØGANTZ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤Î²ø±é¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¿ô¡£1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ï277É¼¤Ç¡Ö¶Ì»³Å´Æó¡×¡ª
¡ØÉ´½ÃÀïÂâ¥¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÇÂç¿À·îËû¡Ê¥¬¥ª¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢Ïµµ´¡ËÌò¤ò±é¤¸¤¿¶Ì»³Å´Æó¡£¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¶á¤Ï»°ËçÌÜ¥¥ã¥é¤â¾å¼ê¤¯±é¤¸Ê¬¤±¤ë±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¡£
NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¤Ï¹â¤¤»ëÄ°Î¨¤ò¸Ø¤ê¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤â¼Â¤ÏÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼½Ð¿È¡£¡ØÉ´½ÃÀïÂâ¥¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¤Æ³èÌö¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
3°Ì¤Ï196É¼¤Ç¡Ö¾¾ºäÅíÍû¡×¡ª
¡Ø»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç»ÖÍÕ¾æÎÜ¡Ê¥·¥ó¥±¥ó¥ì¥Ã¥É¡ËÌò¤ò±é¤¸¤¿¾¾ºäÅíÍû¡£Ç¯¡¹¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø»ë³ÐÃµÄå ÆüÊëÎ¹¿Í¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï»ë³Ð°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î´¶³Ð¤ò¼º¤Ã¤¿Æñ¤·¤¤¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Ç¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á29°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ÎÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤¬ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼½Ð¿È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ê¼Ì¿¿¡§MANTAN/¥¢¥Õ¥í¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº´ü´Ö¡§2016Ç¯11·î23Æü¡Á2016Ç¯12·î07Æü