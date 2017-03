ロゴは企業やブランドを象徴するものだけに、デザインには思いもよらぬ創意工夫が施されていることが少なくありません。

有名なロゴに隠された、さりげない意味やメッセージをご紹介します。

1.「トヨタ」



“TOYOTA”のすべての文字がエンブレムに含まれている。

2.「ウェンディーズ」



襟のデザインが“mom”。おふくろの味を思い出して欲しいとの思いから。

3.「ツール・ド・フランス」



世界最大の自転車レース。よく見ると一部が自転車のデザイン。

4.「ロンドン交響楽団」



こちらがオリジナルのロゴ。何に見えますか?



指揮者のシルエットだそうです。

5.「ハーシーズのキスチョコ」

“K”と“I”の隙間がキスチョコの形。。

6.「クイックシルバー」

カリフォルニア州のサーフィンのブランド。葛飾北斎の浮世絵「富嶽三十六景」がモチーフ。

7.「ロキシー」

クイックシルバーのレディースブランド「ロキシー」は、クイックシルバーのロゴを2つ合わせたデザイン。両手でハートを持っているように見えます。

8.「ピッツバーグ動物園」

アメリカ・ペンシルバニア州の動物園。木の下にゴリラとユキヒョウが隠れています。

9.「ビーツ・エレクトロニクス」

アメリカのオーディオ機器のブランド。ヘッドホンを耳に装着している人の横顔。

10.「サッカーW杯ブラジル大会」

こちらはジョークネタ。開催国ブラジルが、準決勝でドイツ相手に1-7と大敗したときのブラジル人の心情。



以上、さりげなく隠されたロゴデザインでした。よく考え付くものですね。

