遺伝子操作によって、“アサシン(暗殺者)”として活躍した祖先の記憶を呼び覚まされた男が、歴史に隠された真実に挑むミステリー・アクション『アサシン クリード』(日本公開中)。公開にあたって来日した主演俳優マイケル・ファスベンダーがインタビューに応じ、映画の制作について語ってくれた。

マイケルは、“世界で最も美しい顔”に選ばれたこともあるイケメン実力派俳優。『X-MEN』シリーズのマグニートー役として一躍有名に。『それでも夜は明ける』(13)『スティーブ・ジョブズ』(15)ではアカデミー賞にノミネートされた。『アサシン クリード』では、主演に加えてプロデューサーも務める。

本作で驚異的なアクションを披露するマイケルだが、やはり相当な努力を重ねたようだ。「『X-MEN』の撮影をしていたから、本作のためのトレーニングは撮影2か月前に始めて、4か月の撮影中もずっと続けたんだ。週に5、6日ジムに通ったよ」と語る。「最初はじんましんが出るほどトレーニングが嫌いだった。でも今は楽しめるし、精神面でも良いトレーニングになると感じるよ」と教えてくれた。

主演とプロデューサーを兼ねるという経験は、マイケルにとってどんな意味があったのだろうか。「僕が今まで関わることのなかった部分について知ることができて、映画作りについて本当に多くのことを学んだ。多くの人が携わるこれだけの大作において、プロデューサーという新しい役割を果たすことが僕にとって一番難しかったな」と振り返る。

特に思い入れのある本作が探る様々なテーマについて、マイケルはこう語る。「まずは、暴力。人間と暴力の関係は切っても切り離せないからね。次に、自由意思。それがどういうもので、どのように制限されてきたのか。あとは、テンプラー騎士団とアサシン教団という対立する組織が象徴するものと、それぞれの持つ道徳の曖昧な境界だね」また、「DNA記憶が本当にあり得るか、ということも考えさせられたよ」と付け足した。

終始にこやかに、そして真剣に質問に答えてくれたマイケル。ぜひ彼の活躍を、映画館で見届けていただきたい。

■『アサシン クリード』

3月3日(金) 3D/2D全国ロードショー!

(C) 2016 Twentieth Century Fox and Ubisoft Motion Pictures. All Rights Reserved.