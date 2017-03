01.

プライベートに秘密がある

くらいがちょうどいい

02.

隣の芝は…

いつも青いとも限らない

03.

他人にどう思われているかで悩まない

04.

待たずに掴みにいく

それが「チャンス」というもの

05.

本当に迷ったときは、

助言よりも自分優先

06.

「他人事」に首を突っ込めるかで

人生は開かれる

07.

何かを変えたいのなら

まずは自分から

08.

「なんとなく…」は卒業。

自分の内なる声と向き合う

09.

罪悪感で成長を止めない

10.

人間の価値と収入は別物

11.

義務感もほどほどに

12.

イエスマンをやめる

13.

度を超えた「主張」は逆効果

バランスを見極めよう

14.

オリジナリティこそすべて。

他人のマネをしない

15.

失敗を恐れるよりも、

信念にしたがい、前へ。

Licensed material used with permission by Elite Daily