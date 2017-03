By Tyler Lowmiller Bitcoin(ビットコイン)が3年ぶりに史上最高値を更新したことが 報じられていましたが 、その勢いはとどまるところを知らず、ついにビットコインのレートが金の価格を上回りました。Bitcoin price tops gold price - Business InsiderOne bitcoin is now worth more than one ounce of gold | TechCrunch2017年3月3日(金)の10時08分現在、金の1オンス(約28.3g)あたりの価格は14万960.14円を記録しています。その一方で、同時刻の1ビットコインの買値は平均で14万8028円となっており、仮想通貨であるビットコイン1つの価値が1オンスの金を上回るという事態が発生しています。ビットコインの相場は換算する通貨によっても異なるのですが、ドル市場では日本時間の2017年3月3日(金)0時20分時点で1ビットコインが1241.30ドル(約14万2000円)、金1オンスが1241.25ドル(約14万1980円)と、わずかにビットコインが上回ったようです。ビットコインのドルレートは約10時間で 1265.05ドル(約14万4700円) まで高騰しており、史上最高値をさらに更新し続けています。なお、なぜBitcoinの相場が上昇し続けているのかは、以下の記事を読むとわかります。