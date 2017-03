By BOMBTWINZ BOMBTWINZ 多くの人が利用する公共のプールや浴場での排尿はモラルに反する禁止行為ですが、ルールを理解できない子どもがプールでおしっこをすることは十分に考えられます。では一体どれくらいのおしっこがプールには混じっているのか、カナダのアルバータ大学の研究チームがプールに混じっている尿の量を量る方法を開発しました。Sweetened Swimming Pools and Hot Tubs - Environmental Science & Technology Letters (ACS Publications)How much pee is in our swimming pools? New urine test reveals the truth | Science | The Guardianアルバータ大学の研究チームは、加工食品や飲料に含まれる人工甘味料の一種でスクロース(ショ糖)の200倍の甘味を有する「アセスルファムカリウム(アセスルファムK)」に注目しました。アセスルファムKは摂取した後に尿から排出されることから、プールの水を分析してアセスルファムKの量を測定し、そこからプールに含まれる尿の量を測定することに成功しました。31のプールや温水浴槽を3週間かけて測定した結果、オリンピックの競技プールの3分の1の大きさに当たる83万リットルのプールに75リットル、実に1.5リットルのペットボトル50本分の尿が含まれていることが判明。また、41万6400リットルのプールには30リットルの尿がふくまれていることがわかりました。また、温水浴槽のいくつかは突出して尿を含んでいるものがあり、あるホテルのジャクジーでは、含んだ尿の量が最も多いプールの3倍もの量の尿が含まれていたそうです。研究を率いたブラックストック博士は「この研究結果を適切な水泳衛生習慣の教育を促進するために使いたい」と話しています。なお、2012年にはオリンピックメダル獲得数史上1位で最強のスイマーと呼ばれるマイケル・フェルプス氏が「みんなプールでおしっこをしていると思います」とThe Wall Street Journalのインタビューで発言し話題になったことがあります。