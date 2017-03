ロック・バンド「コールドプレイ」が、フロントマンのクリス・マーティンの誕生日である2日に新曲「Hypnotised」を緊急リリースした。

「Hypnotised」は日本時間の3月2日17時より配信がスタートしており、リリックビデオもYouTubeにて公開となっている。さらに「Kaleidoscope EP」を6月2日にリリースすることも合わせて発表されており、この楽曲や「ザ・チェインスモーカーズ」とのコラボ楽曲「Something Just Like This」を含めた5曲が収録される。

■「Kaleidoscope EP」

6月2日配信予定

1. All I Can Think About Is You

2. Something Just Like This

3. Miracles 2

4. A L I E N S

5. Hypnotised