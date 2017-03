ヴィッセル神戸は2日、ガラタサライに所属する元ドイツ代表FWルーカス・ポドルスキが完全移籍で加入すると発表した。



移籍発表から約1時間後、ポドルスキが自身のSNSを更新。Twitterでは、「日本と神戸のみなさん、こんにちは。今季終了後、ヴィッセル神戸へ移籍することを決めました。ガラタサライも同意してくれました。新しい挑戦をするための決断です。今度また詳しく話します。いまはガラタサライとそのすばらしいファンのために頑張ります!」と日本語でツイートを投稿した。



また、自身のinstagramでは「今シーズン終了後、日本のヴィッセル神戸に加入します。これはガラタサライが決めたことではなく、新たなチャレンジを求めて自分で下した決断です。適切な時が来たら、自分で説明します。今はガラタサライの素晴らしいファンを助けることだけに集中しています!」と英文で綴っている。



