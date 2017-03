大人気青春ドラマ『Glee/グリー』でブリタニーを演じたヘザー・モリスが、『アメリカン・ダンシングスター』シーズン24に出演することが明らかとなった。米E!Onlineなどが報じている。

『アメリカン・ダンシングスター』は、プロダンサーと組んで社交ダンスの猛特訓を受けたセレブが、勝ち抜き戦で優勝を目指す米ABCの人気リアリティ番組。ヘザーは、人気ダンスオーディション番組『So You Think You Can Dance (原題)』シーズン2に出場し、歌手ビヨンセの「The Beyoncé Experience Tour」でバックアップダンサーに選ばれたこともあるほどの実力の持ち主。ビヨンセの大ヒットシングル「Single Ladies」のプロモーションツアーに、ダンサーとして参加したことがきっかけで『Glee』にキャスティングされた経緯があるだけに、ダンスバトルで優勝を手にする可能性は十分にありそうだ。

『Glee』からは、メルセデス役のアンバー・ライリーがシーズン17に出場して見事に優勝の座に輝いている。今シーズンには、『特攻野郎Aチーム』のミスター・T、オリンピック体操選手のシモーネ・バイルズ、コメディ俳優のクリス・カッタン(『ザ・ミドル 〜中流家族のフツーの幸せ』)、元プロフィギュアスケート選手のナンシー・ケリガン、人気ガールズグループ、フィフス・ハーモニーのメンバー、ノーマニ・コーディらの出場が決定している。

ヘザーがダンスバトルを繰り広げる『アメリカン・ダンシングスター』シーズン24は、米ABCにて3月20日(月)より放送スタート。(海外ドラマNAVI)