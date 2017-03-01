¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¹©¾ì¤ÇÂçµ¬ÌÏË½Æ°È¯À¸¡ª¡¡¥°¥ë¡¼¥×Êø²õ¤ÎÃû¤·¤ÏËöÃ¼¤Ë¤â¡©¡¡
¡¡¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»ÒÉû²ñÄ¹¤Ç¡¢¼Â¼Á¤Î¥µ¥à¥¹¥ó¥°¥ë¡¼¥×Áí¿ã¤Ç¤¢¤ëÍûºßï°¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡Ë»á¤¬¡¢ËÑÜÝ·ÃÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÂ£¼ýÏÅµ¿ÏÇ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÎÁÜºº¥Á¡¼¥à¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2·î17Æü¡£
¡¡10Æü¸å¤ÎºòÆü¡¢2·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢¶¯Âç¤Ê¥µ¥à¥¹¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö»ØÎá¼¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌ¤ÍèÀïÎ¬¼¼¡×¤Î²òÂÎ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ºßÂðµ¯ÁÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÖÃ»ÖÀ®¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥½¥ó¡Ë¼¼Ä¹¤äÄ¥Ãé´ð¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥Á¥å¥ó¥®¡Ë¼¡Ä¹¤é9¿Í¤â¼Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡È¾À¤µª°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ÎÍº¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿°ìÂçºâÈ¶¤¬Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤Þ¤¿¤â¥µ¥à¥¹¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡ÖºÒÆñ¡×¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¥µ¥à¥¹¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¹©¾ì¤Ç¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤ÎË½Æ°
¡¡2·î28Æü¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å1»þº¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤¢¤ë¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î¹©¾ì¤Ç¸½ÃÏÏ«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëË½Æ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¹©¾ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÀ¸»º¤Î40¡ó¤òÃ´¤¦Ãæ³Ë¤Î¹©¾ì¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ï¥Î¥¤¤«¤éËÌ¤Ë58Ò¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¯¥Ë¥ó¾Ê¤Î¥¤¥§¥ó¥Ý¥ó¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î»²²Ã¤Ç¤¢¤ë¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊÝ°Â°÷¤¬¸½ÃÏ¿¦°÷¤ËÂÐ¤·Ë½¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼þ°Ï¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤¿¤Á¤¬·ã¹·¡£Ë½¹Ô¤·¤¿ÊÝ°Â°÷¤ò´Þ¤à¡¢´Ú¹ñ¿Í¿¦°÷¤¿¤Á¤ËË½ÎÏÅª¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¿ôÉ´¿Í¤Î´Ú¹ñ¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö1Ì¾»àË´¡×¤ÎÊóÆ»¤â½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½Å½ý¼Ô¤¬Ê£¿ôÌ¾½Ð¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¢¡¥µ¥à¥¹¥óÂ¦¤Ï¡Ö·ÚÈù¤Êº®Íð¡×¤ÈÀâÌÀ
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ëVN¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·ÙÈ÷°÷Ã£¤¬¡¢Ãë¿©¤ò½ª¤¨ÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½ÐÆþ¤ê¸ý¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿40ÂåÏ«Æ¯¼Ô¤ò·ÙÈ÷¼¼¤ÎÃæ¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ê·ÙÈ÷°÷¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¤¬¡ËÁè¤¤¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿ôÉ´¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬·ÙÈ÷°÷¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤¤«¤±»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥µ¥à¥¹¥óÂ¦¤Ï¡Ö·ÚÈù¤Êº®Íð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢²ø²æ¿Í¤ä»àË´¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï»ö¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Á¡¢Àµ¾ï¤Ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ÃÏ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿Æ°²è¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡Ö·ÚÈù¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î¼çÍ×¤ÊÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢1·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò»±²¼¤Î¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¡¢´û¤ËÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¿Æ±ÃÏ°è¤Ë¡¢3Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3000²¯±ß¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÍ¢½ÐÁí³Û¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ä¹ç¤Ï22.7¡ó¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥à¥¹¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÀäÂç¤À¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Áí¿ã¤ÎÂáÊá¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥¿¥ï¡¼¡×¤Î²òÂÎ¤ËÂ³¤¡¢À¸»º¼çÍ×µòÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëË½Æ°¡£¥µ¥à¥¹¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶ìÆñ¤ÏÅöÊ¬Â³¤¯¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¦°ÂÃ£¡¡Í¼¡ä
¡¡10Æü¸å¤ÎºòÆü¡¢2·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢¶¯Âç¤Ê¥µ¥à¥¹¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö»ØÎá¼¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌ¤ÍèÀïÎ¬¼¼¡×¤Î²òÂÎ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ºßÂðµ¯ÁÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÖÃ»ÖÀ®¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥½¥ó¡Ë¼¼Ä¹¤äÄ¥Ãé´ð¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥Á¥å¥ó¥®¡Ë¼¡Ä¹¤é9¿Í¤â¼Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡È¾À¤µª°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ÎÍº¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿°ìÂçºâÈ¶¤¬Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤Þ¤¿¤â¥µ¥à¥¹¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡ÖºÒÆñ¡×¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¥µ¥à¥¹¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¹©¾ì¤Ç¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤ÎË½Æ°
¡¡2·î28Æü¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å1»þº¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤¢¤ë¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î¹©¾ì¤Ç¸½ÃÏÏ«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëË½Æ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¹©¾ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÀ¸»º¤Î40¡ó¤òÃ´¤¦Ãæ³Ë¤Î¹©¾ì¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ï¥Î¥¤¤«¤éËÌ¤Ë58Ò¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¯¥Ë¥ó¾Ê¤Î¥¤¥§¥ó¥Ý¥ó¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î»²²Ã¤Ç¤¢¤ë¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊÝ°Â°÷¤¬¸½ÃÏ¿¦°÷¤ËÂÐ¤·Ë½¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼þ°Ï¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤¿¤Á¤¬·ã¹·¡£Ë½¹Ô¤·¤¿ÊÝ°Â°÷¤ò´Þ¤à¡¢´Ú¹ñ¿Í¿¦°÷¤¿¤Á¤ËË½ÎÏÅª¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¿ôÉ´¿Í¤Î´Ú¹ñ¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö1Ì¾»àË´¡×¤ÎÊóÆ»¤â½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½Å½ý¼Ô¤¬Ê£¿ôÌ¾½Ð¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¢¡¥µ¥à¥¹¥óÂ¦¤Ï¡Ö·ÚÈù¤Êº®Íð¡×¤ÈÀâÌÀ
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ëVN¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·ÙÈ÷°÷Ã£¤¬¡¢Ãë¿©¤ò½ª¤¨ÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½ÐÆþ¤ê¸ý¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿40ÂåÏ«Æ¯¼Ô¤ò·ÙÈ÷¼¼¤ÎÃæ¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ê·ÙÈ÷°÷¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¤¬¡ËÁè¤¤¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿ôÉ´¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬·ÙÈ÷°÷¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤¤«¤±»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥µ¥à¥¹¥óÂ¦¤Ï¡Ö·ÚÈù¤Êº®Íð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢²ø²æ¿Í¤ä»àË´¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï»ö¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Á¡¢Àµ¾ï¤Ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ÃÏ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿Æ°²è¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡Ö·ÚÈù¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î¼çÍ×¤ÊÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢1·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò»±²¼¤Î¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¡¢´û¤ËÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¿Æ±ÃÏ°è¤Ë¡¢3Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3000²¯±ß¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÍ¢½ÐÁí³Û¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ä¹ç¤Ï22.7¡ó¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥à¥¹¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÀäÂç¤À¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Áí¿ã¤ÎÂáÊá¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥¿¥ï¡¼¡×¤Î²òÂÎ¤ËÂ³¤¡¢À¸»º¼çÍ×µòÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëË½Æ°¡£¥µ¥à¥¹¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶ìÆñ¤ÏÅöÊ¬Â³¤¯¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¦°ÂÃ£¡¡Í¼¡ä