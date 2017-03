『13歳、「私」をなくした私〜性暴力と生きることのリアル〜』(朝日新聞出版)は、生きるために、人間が苦しむ姿が、内面が、驚くほどの潔さでリアルに記録された本だ。著者の山本潤さんは、幼いころ実父から受けた性暴力により、その後何年にもおよぶ闘いを強いられ、生還したサバイバーだ。アルコール依存、強迫症状、男性不信ゆえの愛憎混じる性欲求……。彼女は今、こうしたハードルを乗り越え、顔と実名を出し、告白する。彼女の思いはただ一つ、この世界から性暴力をなくすこと。



少し長くなるが、山本さんが何を伝え、何を変えたかったのか、その一端がわかる文章の一部を紹介する。彼女が想像を絶する苦しみと絶望のふちから再生していく姿は、毎日を懸命に生きる我々にとっても決してひとごとではない。なぜなら、彼女が強いられた闘いは、全ての人間に起こりうることだからだ。



* * *

私は、父親からの性的虐待のサバイバーだ。



私が13歳のとき、父は私に性加害をするようになり、それは母と父が別れるまで7年間続いた。



はじめは自分に何が起こっているのか、わからなかった。13歳の私はそれまで誰とも付き合ったこともなく、父が始めたことが性的なことだということがわからなかった。また、父親という立場の人が性的行為を自分の子どもにするということも、私の頭には全くないことだった。日本社会に暮らす多くの人も、同じように考えているのではないだろうか。



父と離れて性的被害は終わった。しかし、その影響は長く続いた。回復に何十年もの時間がかかることを、その当時の私も母や友人などの身近な人たちも知らなかった。私は、どうして父がしたことがこれほどまでに自分自身を決定的に変え、人生に大きな影響を与えてしまったのか、どうして私は普通の人のように生きられないのか、理解できず、悩み、苦しんだ。



性暴力はとても言いにくく、その影響を語ることも難しい。



思い出したくない出来事が不意によみがえってきて、それを避けようと感情や感覚を鈍らせた結果、自分が生きていると感じられなくなること。



自分には何の力もないという無力感に襲われ続け、他者と適切に交流する能力を失うこと。



人類の半分である男は獣で悪魔で、世界は敵意に満ちていると感じながら過ごすこと。



些細な出来事にも過敏に反応し、緊張状態になってしまう身体を抱えながら、いつ何が起こるかわからないという恐怖にさいなまされて生きること。



性的な被害を受けた自分は、傷ついて汚れていて恥ずかしくて、生きている価値がない人間だと思いながらも、命をつなぐこと。



このような思いを感じながら日々暮らすことは、生きることをとても難しくした。



今私は、看護師として働きながら、私自身の性暴力被害の経験やその影響について講演などでお話しし、性暴力が実際にどのようなものであるのかを伝える活動をしている。被害経験を持つ当事者として自助グループを運営したり、イベントを開催したりもしている。



しかしまだまだ、数多くの性暴力が起こっていることや、それが被害者に深いダメージをもたらし、人生に大きな打撃を与えてしまうことは、あまり知られていないと感じる。



性暴力は大きな衝撃を与えるので、被害を受けた当事者ですら、自分に起こったことについて理解し、自分がどのような状態にあるのか伝えていくことが難しいものだ。当然、被害者の身近な人や関係者もその「傷つき」を理解できず、不適切な対応をしているということが起こっている。



私は講演を依頼されるとき、「性暴力被害を経験した心情を話してください」とよく言われる。



その瞬間の思考停止や恐怖、自分が自分でなくなるような感覚、絶望感やさまざまな混乱した感情……。あの体験が自分の内面にどのように食い込み、どのように自分自身を変えてしまったのか、それを思い起こし感じながら語るのは、とても難しいことだった。



それが、性暴力の事実は伝えられても、その影響が語られず、性暴力が実際にどのような被害であるのかを見えにくくしていることにもつながっていると思う。



私も長い時間の中で、支離滅裂な行動を繰り返し、たくさんのお金やエネルギーを使い、被害を受けたときには流せなかった涙を流しながら、自分が受けたダメージのケアに取り組んできた。



そして、自分以外の被害当事者たちや支援者、専門家からの学びを得て、性暴力の事実だけではなく、その影響について自分なりに理解できるようになった。被害を受け始めた13歳から、この本で書いたような内容を伝えられるようになるためには29年の歳月を必要とした。



痴漢やセクハラなどが日常的に起こっているように、性暴力被害は決して特殊なことではない。



最も深刻なレイプ被害についての2014年度内閣府の調査では、日本で約15人に1人の女性(6.5パーセント)が異性から無理やりに性交された経験があり、レイプ被害を受けた時期が小学校入学前および小学生のときの12歳以下だった人も、全女性の約140人に1人(レイプ被害者全体の11.1パーセント)いることが明らかになっている。



統計では拾いきれない被害者もいるし、男性や、セクシャルマイノリティの被害は全体的な統計も得られていない状況だ。



この数字を少ないと思うか、多いと思うか、立場によって受け取り方は違うかもしれない。でも、私は「一人でもいればそれは多すぎる」と思っている。



このメッセージは、アメリカ政府が実施している女性への暴力防止啓発運動から学んだものだ。



2014年4月からホワイトハウスは「1 is 2 Many」という動画を公開し、大きな話題を呼んだ。



60秒の映像の中で、大物の男性俳優、スポーツの有名なスター選手、成功した起業家などが次々と画面に現れ、こう語っていく。



「俺たちは止めるんだ、聞いてくれ」

「彼女が同意していない、もしくは同意の表明ができないなら、それはレイプだ。暴力なんだ」

「犯罪なんだ。間違っている」

そして、バイデン副大統領やオバマ大統領からのメッセージが発せられる。

「私たちは、男性全員が『解決策』の一部となってくれることを望んでいる」

「性暴力に終止符を打つのは私たち全員の責任なのです。それはあなたからスタートします」

「1 is too many ――一人でもいれば(一度でもあれば)それは多すぎるのだから」



「一人でもいればそれは多すぎる」。この言葉は私の胸を深く打った。



「性暴力が起こるのは仕方がないことだ」「別に減るものじゃない」「あれこれ言い立てる人のほうがおかしい」「我慢できない被害者のほうが悪い」。



日本社会で暮らす私はそんな声をよく聞いてきた。



でも、決してそうではない。



性暴力は許されないことであり、終止符を打たなければいけないことであり、この現状は変えなければならない。私は、そう思っている。



それでも、ニュースや報道に接したり、それを受けての周囲の人の反応を見ても、性暴力の実態はまだまだ理解されていないと感じる。被害者やその家族や身近な人が回復するための適切なシステムが整えられていない状況には、絶望感や諦めの気持ちを持つこともある。



でも、性暴力が実際にどのような被害であるのか、適切な対応をするためにはどうすればいいのかを知ることができれば、人々の反応も変わると思っている。



本書を読んで、これが性暴力被害者が抱える現実なのかと驚かれるかもしれない。けれど、毎日の性犯罪・性暴力のニュースの背景には、その数だけそれぞれの闘いを引き受けながら生きている人たちがいる。



そして、実際に被害を受けたことがある人へ。



時にはページをめくるのも苦しくなることがあるかもしれない。そのときはタイトルを見て読めそうな章やガイドを読んでいただくだけでもよいと思う。



この本を通して、日本社会に性暴力への理解が広がり、こんな苦しみがなくなる日が来ること、そしてあなたが回復への道のりを歩むときに、この本が少しでも役に立ってくれれば嬉しく思う。