TEAM nodus焚巻SHAKURAIZENの3人。焚巻が池袋BEDで出会ったMC達と結成したチーム。最初のバトルは、1on1。RAIZEN VS CHICO CARLITO。RAIZEN「本物のHIPHOP ストリートダンジョンから来たんだよ俺は」に対して、CHICO CARLITO「ストリート またその向こうのストリートにも幸があるように」それぞれ自分が立っているシーンで何をどうやってきたのかどうやっていくのかを語りながら、お互いをリスペクトするバトルに。CHICO CARLITOの勝利。「的確な言葉がかみ合って歯車になって大きなものが動いた」と、いとうせいこうのコメント。TEAM MORE MAN¥MORED.D.SMULBE紅桜の3人。1on1。D.D.S VS 隠れモンスターSIMON JAP。ふたりともヘヴィで鋭利な声。D.D.S「リスペクトは即座に今から沈めるぞ」「リスペクト(いうえうお)」「沈めるぞ(いうえうお)」で綺麗に韻を踏む。SIMON JAPは「俺がミラクル かますぜみんな狂う」とかまし、さらにSIMON JAP「俺のラップは的確だ 蹴散らすか 出せ紅桜」と相手チームのメンバー名を入れつつ決める。SIMON JAP「まずは一発でこいつを倒そうぜ」の言葉通りクリティカル勝利。SIMON JAP「つぶやいとけ〜」ライブは輪入道「徳之島」。さだまさしバリの旅行描写からはじまってグイグイ盛り上がっていく。カッコよかったです。(テキスト/ 米光一成 イラスト/ 小西りえこ